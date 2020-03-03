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Dr. Öğr. Üyesi Berber: “Gebeliğin son döneminde kemik erimesi tehlikesi var”

SAMSUN HABERLERİ  | 03.03.2020 10:14 | Son Güncelleme

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.

Dr. Öğr. Üyesi Berber: “Gebeliğin son döneminde kemik erimesi tehlikesi var”

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber, gebeliğin son evresinde kemik erimesi tehlikesinin olduğunu söyledi.
Kemik erimesi, birçok kişide görülebilen bir hastalık. Kalça ağrısının nedenlerinden birinin geçici kemik erimesi olabileceğine dikkat çeken VM Medical Park Samsun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber, kemik erimesinin (osteoporoz) genellikle orta yaşlı erkekleri ve gebeliğin son dört ayındaki kadınları etkilediğini ifade etti. Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber, ‘kalçanın geçici osteoporozu’ konusunda bilgilendirmelerde bulundu.
Dr. Öğr. Üyesi Berber, kalça ağrısının nadir bir nedeni olan kalçanın geçici kemik erimesinin (osteoporozunun) şiddetli, ağrı ve etkilenen eklemde sınırlı radyolojik olarak gösterilebilen düşük kemik yoğunluğu (osteopeni) ve kemik zayıflığı ile karakterize bir hastalık olduğunu dile getirerek önemli açıklamalarda bulundu.

“Erken dönemde belirti vermiyor”
Hastalığın erken döneminde radyolojik bulguların görülmeyebileceğine işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Elif Berber, “Radyografik değerlendirme, hastalığın belirtilerinin başlamasından yaklaşık bir ay sonra yapılır. Femur (uyluk kemiği) başı ve boynunda mineralizasyon görülür. Geçici osteoporoz, avasküler nekroz gibi diğer hastalıklarla karışabilir. Erken dönemde ayırıcı tanı, uygun tedaviyi planlamak için gereklidir” dedi.

“Gebeliğin son döneminde kemik erimesi tehlikesi var”
Osteoporoz genellikle orta yaşlı kadınları ve gebeliğin son dört ayları olan üçüncü trimesterindeki kadınları etkilediğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Berber, şunları söyledi:
“Kalçada ani ve ilerleyici ağrı ilk doktora başvuru semptomudur. Ayrıca etkilenen tarafta hareketlerde kısıtlılık, basamama ve antaljik yürüyüş (ağrılı bölgeye ağırlık vermeden yürüme) görülmektedir. Bu hastalık kendini sınırlayabilen, klinik ve muayene bulgularının tamamen birkaç ayda düzelebildiği bir durumdur. Ancak bazen klinik devam eder. Tedavide kemik güçlendirici ilaçların yanında ayrıca hamileliğin ilk 3 ayı haricinde 2. ve 3. trimesterda kullanılabilen MBST, nükleer manyetik rezonans, moleküler terapi ile 10 seanslık kemik erimesi yatağında yapılacak tedaviler, geçici kemik erimesinde çok etkin yöntemler olacaktır. Normal MR görüntülemelerinin doku iyileştirici bir formu olan MBST ile kemik erimesi tedavisi; kemik yapım hücrelerinin çalışmasına yardımcı olur, kemik yıkım hücrelerinin ise işlevlerini azaltır. MBST ile kemik erimesi tedavisi, kaynayan kırıklar üzerinde etkili tedavi yöntemlerinden biridir.”

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