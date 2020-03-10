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Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tozluk iklim değişikliğinin etkilerini anlattı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 10.03.2020 17:49 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin çeşitli konularda alanında uzman öğretim üyeleri ile hazırladığı ESOGÜ Gündem’de bu hafta İnşaat Mühendisliği Hidrolik Anabilim Dalından Dr.

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tozluk iklim değişikliğinin etkilerini anlattı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezinin çeşitli konularda alanında uzman öğretim üyeleri ile hazırladığı ESOGÜ Gündem’de bu hafta İnşaat Mühendisliği Hidrolik Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tozluk “İklim Değişikliği ve Kuraklık” konusunu ele aldı.
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tozluk, günümüzde ülkelerin geleceğe yönelik stratejik planlamalarının merkezinde enerji politikaları ve iklim değişikliği ile mücadele konularının yer aldığına dikkat çekti. İklim değişikliğinin gelecekte oluşturabileceği olumsuzluklara karşı bugünden hazırlık yapılması gerektiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tozluk, özellikle gıda güvenliği konusunda önlem alınması gerektiğinin altını çizdi. Gıda güvenliğinin temel göç etkenleri arasında olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tozluk, bazı dönemlerde kuraklığa bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin yapılamaması nedeniyle insanların bölgelerini terk ettiğini söyledi.
İklim değişikliğinin ciddi sosyal sorunları da beraberinde getirdiğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tozluk, Suriye’de 2007 öncesinde görülen kuraklık ve sonrasında yaşanan sosyal politika eksikliğinin bugün yaşanan Suriye krizinin altında yatan etkenlerden biri olduğuna dikkat çekti. Karasal iklimin olduğu iç havzaların iklim değişikliğinden en çok etkilenen coğrafyalar olduğunu kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tozluk, ülkemizde de İç Anadolu çanağının kuraklığın en yoğun etkilerin görüldüğü alan olduğunu belirtti. Eskişehir’in de içinde yer aldığı Sakarya Havzasındaki su potansiyelinin korunmasının önümüzdeki kurak yıllar için büyük önem arz ettiğini kaydetti. Bu bölgede tarihsel süreçlerde yaşanan kuraklıkların ileride yaşayacaklarımızın göstergesi olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tozluk, geleceğe ilişkin tüm olasılıklara hazırlıklı olmak gerektiğinin altını çizdi.

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