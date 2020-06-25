Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Yılmaz: “Sinema sanatında sıradan insanları ele almanın siyasi bir iması var”

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Yılmaz, sinema sanatında sıradan insanların ele alınmasının siyasi bir imasının olduğunu söyledi.

Samsun Üniversitesi Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM) bünyesinde başlayan Fragmanter Film Okumaları etkinliğinde bu hafta Clint Eastwood’un yönetmenliğini üstlendiği Richard Jewell filmi ele alındı. Dr. İbrahim Yılmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, film yönetmenin politik yaklaşımları ve filmin ana karakterlerinin eleştirel değerlendirilmesi üzerinden yorumlandı.

Film Clint Eastwood’un politik yaklaşımı ile uyumlu

Konuşmasına Clint Eastwood’un Amerikan sinemasındaki önemine vurgu yaparak başlayan Dr. Yılmaz, Eastwood’un aynı zamanda Amerikan siyaseti ile yakından ilgilenen bir kişi olduğunu belirtti. Eastwood’un özellikle ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi partinin başkan adaylarına destek verdiğini, fakat 2009 yılında Liberteryan Partiye üye olduğunu ve kendisini Liberteryan olarak tanımladığını ifade etti. Filmin ana karakteri olan Richard Jewell’ın filmin başlarında daha cumhuriyetçi muhafazakâr bir porte çizmesine karşın, FBI ve medya karşısında yaşadıklarından ötürü özellikle FBI’ya karşı şüpheci yaklaşımından dolayı liberteryan bir karaktere dönüştüğüne dikkat çekerek, her ne kadar basında aksi yönde haberler yapılmış olsa da yönetmenin dünya görüşü ile filmin ana karakterinin dünya görüşü arasında özdeşlik kurulabileceğine değindi.

Dr. Yılmaz, gerçek bir hayat hikayesinden yola çıkılarak senaryolaştırılmış olan bu filmin dram ve suç kategorisinde sınıflandırıldığını ve bununla birlikte içerisinde politik öğeleri de barındırdığını fakat politik konuları ele alış şeklinin gündelik parti taraftarlığından ziyade daha çok ilkesel düzeyde olduğunu ifade ederek konuşmasına devam etti.