YURTHABER
  4. Dr. Öğretim Üyesi Sinan Bayram TÜBİTAK’tan Bireysel Genç Girişimci desteğini aldı

Dr. Öğretim Üyesi Sinan Bayram TÜBİTAK’tan Bireysel Genç Girişimci desteğini aldı

BAYBURT HABERLERİ  | 07.01.2020 10:29 | Son Güncelleme

Bayburt Üniversitesi, Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Dr.

Dr. Öğretim Üyesi Sinan Bayram TÜBİTAK’tan Bireysel Genç Girişimci desteğini aldı

Bayburt Üniversitesi, Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Sinan Bayram, “TÜBİTAK-1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı” kapsamında Bireysel Genç Girişimci desteğini almaya hak kazandı.
TÜBİTAK’a sunulan proje kapsamında alınan destekle bir Biyoteknoloji Şirketi kuracaklarını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Sinan Bayram kurulacak olan bu şirkette Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Gıda Mühendisliği Programından iki yüksek lisans öğrencisinin istihdam edileceğini söyledi. TÜBİTAK tarafından kabul edilen proje kapsamında 200 bin lira desteklemenin alındığını belirten Bayram, “Bir yıl sürecek olan bu projede Bayburt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Mikrobiyoloji Laboratuvarında daha önce ürettiğimiz endüstriyel öneme sahip pigmentleri ilaç, gıda ve kozmetik sanayisi gibi farklı alanlarda pazarlamayı ve bu vesile ile ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun başta olmak üzere tüm akademik ve idari paydaşlarına desteklerinden dolayı teşekkür eden Bayram, çalışmalara daha büyük bir motivasyonla devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmelerini sağlayan “TÜBİTAK-1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı” ile fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu! Üzerine düşen çatıdan son anda kurtuldu!
Bayburt’ta karla karışık yağmur bekleniyorBayburt’ta karla karışık yağmur bekleniyor
Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 15 bin 614 olduBayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 15 bin 614 oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sivas’ta araç sayısı arttı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Protokol ve öğrenciler doğa yürüyüşü yaptı

Protokol ve öğrenciler doğa yürüyüşü yaptı

İzmir'de alkol aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü

İzmir'de alkol aldıktan sonra fenalaşan kişi öldü

Polisten uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı

Polisten uyuşturucu operasyonu: 6 kişi yakalandı

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Şehit Fethi Sekin, Bağcılar'da anıldı

Şehit Fethi Sekin, Bağcılar'da anıldı

Bayburt Namaz Vakitleri 7 Ocak Salı

İmsak
06:05
Sabah
07:35
Öğle
12:30
İkindi
14:54
Akşam
17:15
Yatsı
18:40

Bayburt Nöbetçi Eczaneler 7 Ocak Salı

Turkuaz Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aile Hekimleri Derneğinden Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Aile Hekimleri Derneğinden Başkan Pekmezci’ye ziyaret

Öğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladı

Öğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.