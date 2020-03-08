YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Dr. Özlü, kadınların günlerini hediyeler ile kutladı

Dr. Özlü, kadınların günlerini hediyeler ile kutladı

DÜZCE HABERLERİ  | 08.03.2020 21:34 | Son Güncelleme

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi kadınlarla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Dr.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi kadınlarla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber, kadınların gününü kutladılar.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü dolayısıyla Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ve Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin hazırladığı programda Düzceli kadınlar bir araya geldi. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kent Konseyi Meclis başkanı Ali Dilber, Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Gönül Asuk, Kant Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hanife Gür ile kadınların bir araya geldiği programda konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Türk Kültüründe kadının erkeğin baş tacı olduğunu dile getirdi. Kadının erkeğin arkasından yürüme, ona hakların verilmemesi, şiddet uygulanmasının ise arap kültüründe olduğunu ifade etti. Dr. Faruk Özlü; “Kadın biz Türkler için çok önemlidir. Ortaasya’da, Anadolu’da hakanlarımız, beyleriyle yaptığı toplantılarda kadınlarını mutlaka yanlarına alır, toplantılarda bulunmasını sağlarlarmış. Kadınların erkeklerin arkasından yü1rümesi yada kadınları ikinci sınıf muamele görmesi ise Arap kültüründen bize gelen bir kültürdür. Bizi de ise kadın önemlidir, değerlidir. Kadınlar olmasa biz erkekler mağara adamlarına döneriz. Bu vesileyle bizi insan yapan kadınlarımızın gününü kutluyorum” dedi.

Kent Konseyi Meclisi Başkanı Ali Dilber ise kadınlar gününü kutladı.
Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Gönül Asuk ise kadınların sosyal ve ekonomik hayatın tam ortasında olduklarını belirterek, hayatın yükünü çeken kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hanife Gür ise kadınların gördüğü ikinci sınıf muameleyi hak etmediklerini dile getirdi. Konuşmaların ardından ise Düzce Belediyesi tarafından hazırlanan çiçekler ve hediyeler, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından kadınlara verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştıDehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştı
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Düzce Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:47
Sabah
07:11
Öğle
13:11
İkindi
16:25
Akşam
19:01
Yatsı
20:20

Düzce Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Can Eczanesi
Merkez
Su Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Tuğba Eczanesi
Merkezkonuralp
Büyük Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Melek Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

Bahar Kalkanı Harekatına Düzce’deki STK’lar destek

Bahar Kalkanı Harekatına Düzce’deki STK’lar destek

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

Düzce’de 51 okulda başarıya bir adım sınavı yapıldı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

İki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

32 Yıldır Imamlık Yapıyor-"Akçakoca'nın En Yaşlı Imamı" Olarak TanınanMustafa Topuz, 32 Yıldır Imamlık Yapıyor-Çuhallı Cami İmamı Topuz:

32 Yıldır Imamlık Yapıyor-"Akçakoca'nın En Yaşlı Imamı" Olarak TanınanMustafa Topuz, 32 Yıldır Imamlık Yapıyor-Çuhallı Cami İmamı Topuz:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.