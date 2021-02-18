Dr. Sami İpek Yolu açılıyor

Sivas Caddesi ile Hulusi Akar Caddesi’ni birbirine bağlayan kanal boyu caddesinde genişletilen yola Dr. Sami İpek isminin verildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yarın yeni yolumuzu açıyoruz. Dr. Sami İpek yolumuz ilçemize hayırlı olsun” dedi.

19 Şubat Perşembe günü saat 13.30’da yeni yolun açılacağını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Ocak ayı Meclisimizde aldığımız kararla Sivas Caddesi ile Hulusi Akar Caddesini birbirine bağlayan kanal boyu caddesine KBB doktoru, siyasetçi ve hayırsever Dr. Sami İpek ’in isminin verilmesi kararlaştırılmıştı. Böylece bir nebze olsun vefa borcumuzu ödemek istedik. Rahmetli Sami Abi vefat etmeden önce ilçemize güzel bir diyanet eğitim kültür merkezi kazandırmıştı. Bizde ismini bu yeni yaptığımız yolda yaşatmak istiyoruz. Bu vesileyle kendisini bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu yeni yolumuz gidiş geliş 8 kilometre, 4 kilometre bisiklet yolu, 8 kilometre yaya yolunda oluşan bu yeni yolda 1000 adet ağaç dikildi. Yolumuzu genişletmek için 60 adet metruk bina yıkımı gerçekleştirdik. Artık daha nitelikli ve işlevsel bir yol oldu. Hayırlı olsun” dedi.



