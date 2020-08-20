Dr. Savaş, “Akupunktur, vücuttaki bozulmuş olan sistem işleyişini düzenliyor"

Binlerce yıldır tedavi yöntemi olarak kullanılan akupunkturu ve faydalarını Uzm. Dr. Fatih Savaş anlattı. Uzm. Dr. Savaş, “Akupunktur, vücuttaki bozulmuş olan sistem işleyişini düzeltmeye odaklanır” dedi.

Denizli Özel Cerrahi Hastanesi’nde akupunktur tedavisi uygulan Uzm. Dr. Fatih Savaş, tedavi ve tedavinin faydaları hakkında konuştu. Akupunkturun, kişinin vücudundaki belirli akupunktur noktalarındaki farklı derinliklere çok ince iğnelerin batırılması esasına dayanan bir tedavi şekli olduğunu söyleyen Savaş, “Akupunktur, ağrıların hafiflemesinde etkili bir tedavi” dedi.

“Bütün hastalıklara iyi geliyor”

Yapılan araştırmaların, akupunkturun, ağrıların hafiflemesine yardımcı olmasının yanı sıra çeşitli rahatsızlıkların tedavisi için de kullanılabileceğini gösterdiğini belirten Savaş, “Akupunktur, vücuttaki bozulmuş olan sistem işleyişini düzeltmeye odaklanır. Romatizmal hastalıklarından, kas iskelet sistemi hastalıklarına, her türlü ağrılı durumlardan nörolojik hastalıklara, solunum sistemi hastalıklarına varıncaya kadar çok geniş yelpazedeki hastalıkların tedavisinde kullanılır. Ayrıca migren veya Parkinson hastalığı gibi nörolojik problemlerin tedavisinde veya felç geçiren hastaların rehabilitasyona yardımcı olarak jinekolojik rahatsızlıkların ve bağımlılık problemlerinin de tedavisinde kullanılabilmektedir” diye konuştu.