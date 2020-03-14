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Dr. Uçar’dan anlamlı mesaj

ERZURUM HABERLERİ  | 14.03.2020 10:31 | Son Güncelleme

Kendisi de bir hekim olan ve Sağlık Müdürü olduğu dönemde başarılı hizmetler yapan Yakutiye Belediye Başkanı Dr.

Dr. Uçar’dan anlamlı mesaj

Kendisi de bir hekim olan ve Sağlık Müdürü olduğu dönemde başarılı hizmetler yapan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle, sağlıkçı meslektaşlarına anlamlı mesajlar verdi.
Dünyayı sarsan Korona virüsüne karşı amansız mücadele veren sağlık çalışanlarını kutlayan Başkan Uçar, şunları söyledi:
“ Doğum gününde, evlilik yıl dönümünde, çocuğunun hasta olduğu günde, dinî, resmî bayramlarda bile görevlerinin başındalar...
Onlar kim mi?
Onlar benim de meslek olarak içinde olmaktan gurur duyduğum sağlık ordusunun mukaddes neferleri. Herkes salgından uzak durmak için uğraşırken onlar büyük bir özveri ve cesaretle görevlerinin başındalar. Onlar değil miydi 15 Temmuz gecesi kahramanca gazilerimize, şehitlerimize kucak açan, onlar değil miydi en zor anlarımızda bize koşan.
Bugün 14 Mart, bugün sağlık çalışanlarının bayramı. Tıp Bayramı...
Adı bayram olsa da sağlık çalışanlarımız yüksek tempo ile çalışmaya devam ediyorlar, Koronavirüs ile mücadeleyi sürdürüyorlar. Bugüne kadar sürdürdükleri mücadele sayesinde korunmayı başardık, bugünden sonra ise onlara destek olmamız gerekiyor. Lütfen Sağlık Bakanlığı önerilerine uyun ve sağlık çalışanlarımıza destek olun.
Tıp Bayramımız kutlu olsun, bizim için en büyük bayram bir canı iyileştirmek, bir anadan dua almak, bir çocuğun gülümsemesine bakmaktır. İyi ki varsınız.”

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İkindi
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Akşam
18:27
Yatsı
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Şafak Eczanesi
Palandoken
Bakan Eczanesi
Yakutiye
Kahramanlar Eczanesi
Yakutiye
Şenol Eczanesi
Aziziye
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