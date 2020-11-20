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Dr. Vuslat Keçik Boşnak: "Antibiyotikler her hastalığı tedavi etmez"

GAZİANTEP HABERLERİ  | 20.11.2020 14:28 | Son Güncelleme

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Doç.

Dr. Vuslat Keçik Boşnak: "Antibiyotikler her hastalığı tedavi etmez"

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftasında gereksiz antibiyotik kullanımına dikkat çekerek, hekim önerisi olmadan kullanılan antibiyotiğin yan etki yaratabileceği uyarısında bulundu.
Medical Park Gaziantep Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak, gereksiz antibiyotik kullanımının önlenmesi ve antibiyotik direncinin meydana getirdiği sorunlara dikkat çekti. İçinde bulunduğumuz haftanın Dünya Sağlık Örgütü tarafından; ‘Dünya Antibiyotik Farkındalık’ haftası olarak belirlendiğini belirten Dr. Vuslat Keçik Boşnak, “Antibiyotik direnci; tüm dünyayı ve ülkemizi ilgilendiren çok önemli bir sağlık sorunudur” dedi.
“Antibiyotik’i hekim yazmışsa kullanın”
Dirençli bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlara bağlı hastalık ve ölüm oranlarının arttığını paylaşan Boşnak, “Bu hafta sebebi ile bu konuda antibiyotiklerin uygun kullanımı ile ilgili bazı tavsiye ve hatırlatmalarda bulunmak istiyorum; Antibiyotiklerin gelecek nesillerde de etkinliğinin sürdürülebilmesi için tek çare, akılcı antibiyotik kullanımıdır. Özellikle uygunsuz kullanım en sık; üst solunum yolu enfeksiyonları ve akut gastroenterit tablolarında görülmektedir. Ateş, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, boğazda takılma veya ishal, karın ağrısı şikayetleri olan hastaların hekime başvurup muayene olduktan sonra eğer reçetelerinde antibiyotik yazılmışsa uygun dozda ve uygun sürede kullanmaları gereklidir” ifadelerini kullandı.
“Uygunsuz antibiyotik kullanımı birçok yan etkiye neden”
Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Keçik Boşnak, hekimin reçete de yazmadığı zaman özellikle de insanların, kendi kendine veya yakınlarının önerisiyle antibiyotik kullanmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Antibiyotiklerin, ağrı kesici ve ateş düşürücü olmadığını ve her hastalığı tedavi etmediğini belirtti. Nezle ya da grip gibi virüslere bağlı enfeksiyonlarda antibiyotik kullanmanın yanlış olduğunu kaydederek, uygunsuz antibiyotik kullanımının istenmeyen birçok yan etkiye neden olduğunu vurguladı.

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