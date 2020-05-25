Drake’in şarkısı ortaya çıkı! Kylie Jenner için 'Metres' demiş

Ünlü şarkıcı Drake, geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında, Future ile düet yaptığı ama şimdiye kadar hiç duyulmayan bir şarkısını dinletmiş ve Kylie Jenner, Kendall Jenner ile Gigi Hadid için sarf ettiği sözler dikkat çekmişti. Üç yıl önce yapılan hiç yayınlanmamış şarkıda, Kendall ve Gigi için müstehcen sözler sarfedilirken, Kylie’ye ‘Metres’ denmesi izleyenleri şaşkına çevirmişti.

Bu olaydan hemen sonra bir açıklama yaparak özür dileyen Drake “Yapmak istediğim son şey, herhangi bir arkadaşımın saygısızlık duymasıyla uyanması. Bu yüzden güne başlamak için bunu söylemeliydim” dedi.

Ne var ki ne Kendall, ne Gigi ne de Kylie konu hakkında bir açıklama yapmadı. Sadece Kylie’ye yakın kaynaklar E! News’e konuştu ve Kylie’nin şarkı sözlerini duyduğunda hiç şaşırmadığını, sadece gülüp geçtiğini söyledi.

Ayrıca Drake’in özür dilemesini de taktir etmiş.

Geçtiğimiz aylarca Drake Kylie Jenner'in aşk yaşadığı iddia edilmişti.

