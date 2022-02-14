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Drake Super Bowl'da milyon dolarlık bahsi kazandı

14.02.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Drake, dün gece ABD’de oynanan Super Bowl maçı için kripto para üzerinden yatırdığı bahisten 1 milyon dolar kazandı.

Drake Super Bowl'da milyon dolarlık bahsi kazandı

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Drake (35), dün gece ABD'de oynanan Super Bowl olarak bilinen Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl için oynadığı milyon dolarlık bahsi kazandı.

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Drake, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından oynadığı bahis görüntüsünü paylaşarak, dün gece oynanan Super Bowl şampiyonluk maçında ‘Los Angeles Rams’ takımı için toplam 1 milyon 260 bin dolar bahis oynadığını açıklamıştı.
180 milyon dolarlık serveti olan Drake, bu yüksek bahis yatırımını da kripto para birimi olan Bitcoin ile yapmıştı.

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DESTEKLEDİĞİ TAKIM KAZANDI

Dün gece oynanan şampiyonluk maçında şarkıcının desteklediği ve bahis yatırımını yaptığı Los Angeles Rams takımı, rakip takım Cincinnati Bengals'i yenerek şampiyon oldu.
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BİR MİLYON DOLAR KAZANDI

Desteklediği takımın şampiyon olmasıyla bahis yatırımından 1 milyon 75 bin dolar kazanan Drake, böylelikle yatırdığı bahsin karşılığını şimdiden fazlasıyla almış oldu.

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Drake
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