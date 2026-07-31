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Draymond Green 1 yıl daha Golden State Warriors’ta

ABD’li basketbolcu Draymond Green, Golden State Warriors ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Draymond Green 1 yıl daha Golden State Warriors’ta
Cevdet Berker İşleyen

ABD’li basketbolcu Draymond Green, Golden State Warriors ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

NBA’de Batı Konferansı ekiplerinden Golden State Warriors, ABD’li basketbolcu Draymond Green’in sözleşmesini uzattı. Warriors, 36 yaşındaki basketbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bu anlaşmayla Green’in 27,7 milyon Dolar kazanacağı ifade edildi.

NBA’de 15. sezonuna geçirecek Draymond Green, 2012 yılında Golden State Warriors tarafından 2. tur 35. sıradan seçildi. ABD’li basketbolcu geçtiğimiz sezon Golden State Warriors’ta 8.4 sayı, 5.5 ribaund ve 5.5 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Deneyimli basketbolcu Warriors ile 2015, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında da NBA şampiyonluğu yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
NBA
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