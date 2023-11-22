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Drift atarken 2. kez alkollü yakalanan sürücüden, “2 bardak içtim” itirafı

22.11.2023 08:34 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da 2. kez alkollü olarak kullandığı otomobille drift atarken polis ekiplerince yakalanan sürücü ehliyetinden olmamak için polis memurlarına uzun süre dil döktü.

Drift atarken 2. kez alkollü yakalanan sürücüden, “2 bardak içtim” itirafı

“2 bardak içtim” diye kendini savunan sürücüye 24 bin 406 TL ceza kesilerek 2 yıl ehliyetine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Bulvarı’nda devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri Alparslan Türkeş Bulvarında drift atan 68 ACU 165 plakalı otomobilin sürücüsüne ’dur’ ihtarında bulundu. Drift attıktan sonra kaçmaya çalışan sürücü kısa sürede yakalanırken sürücü Hüseyin Özgür A. (23) ve 2 arkadaşını araçtan indirilerek kaba üst yoklaması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Sürücü ve arkadaşlarının hal ve hareketlerinden şüphelenen polis memurları olay yerine çağırılan trafik ekiplerince sürücüye alkol muayenesi yaptırdı. Yapılan muayenede sürücünün 0.93 promil alkollü olduğu belirlenirken sürücü ile polis memurları arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Tır şoförü olduğunu belirterek ehliyetinin alıkonulmasından kurtulmak isteyen sürücü, polis memurlarına uzun süre dil döktü. İçtiği alkolü de itiraf eden sürücü, “Abi bak sadece 2 bardak içtim, ben tır şoförüyüm. Abi yapmayın kurban olayım. Ehliyetim gidecek. Bir daha üfletin bana. Almanya’ya gideceğim yapmayın” diyerek polis memurlarını ikna etmeye çalıştı.

Kendini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösteren sürücü, “Beni çekiyorsun da iyi bir şey mi? Yanlış yapıyorsun abi, çekerek yanlış yapıyorsun” dedi. Sürücü, uzun süre dil dökse de trafik ekipleri sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmekten 20 bin 342 TL olmak üzere toplam 24 bin 406 TL para cezası kesti. Sürücünün yapılan sorgulamasından 2. kez alkollü araç kullandığını tespit eden polis memurları sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el koydu. Gözaltına alınan sürücü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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