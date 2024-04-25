Drift atıp sosyal medyada paylaştı, cezası ağır oldu

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu il merkezi Kuzeykent Mahallesi Orgeneral Atilla Ateş Paşa Caddesi’nde otomobili ile drift atan S.C.A. isimli şahıs, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. 22 Nisan’da kaydedilen görüntüler için Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde sürücünün kimliği tespit edildi.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde S.C.A.’nın sürücü belgesi olmadığı ve aracına zorunlu trafik sigortası yaptırmadığı belirlendi. Ekipler tarafından şahsa toplam 45 bin 900 TL para cezası kesildi. Şahsın aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca sürücü trafikte yaptığım tehlikeli hareketler sebebiyle gerekli adli işlemlerin yapılması için Kuzeykent Şehit Şerife Özden Kalmış Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.





