YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Drift atıp sosyal medyada paylaştı, cezası ağır oldu

Drift atıp sosyal medyada paylaştı, cezası ağır oldu

İHA İHA
25.04.2024 10:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’da otomobili ile drift atıp görüntülerini sosyal medyada paylaşan şahsa 45 bin 900 TL para cezası kesildi, aracı ise 60 gün trafikten men edildi.

Drift atıp sosyal medyada paylaştı, cezası ağır oldu

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu il merkezi Kuzeykent Mahallesi Orgeneral Atilla Ateş Paşa Caddesi’nde otomobili ile drift atan S.C.A. isimli şahıs, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. 22 Nisan’da kaydedilen görüntüler için Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışma neticesinde sürücünün kimliği tespit edildi.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde S.C.A.’nın sürücü belgesi olmadığı ve aracına zorunlu trafik sigortası yaptırmadığı belirlendi. Ekipler tarafından şahsa toplam 45 bin 900 TL para cezası kesildi. Şahsın aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca sürücü trafikte yaptığım tehlikeli hareketler sebebiyle gerekli adli işlemlerin yapılması için Kuzeykent Şehit Şerife Özden Kalmış Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aynı yolda yine kaza: 1 yaralıAynı yolda yine kaza: 1 yaralı
Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyorMersin'de kaybolan 79 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Yıldırım’da ‘Dönüşüme cam, doğaya can’ projesi hayata geçtiYıldırım’da ‘Dönüşüme cam, doğaya can’ projesi hayata geçti
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 25 Nisan Perşembe

İmsak
04:06
Sabah
05:43
Öğle
12:48
İkindi
16:36
Akşam
19:43
Yatsı
21:13
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.