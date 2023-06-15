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Drift tutkusu pahalıya mal oldu: Toplam 300 bin lira ceza yedi, ehliyeti süresiz iptal oldu

15.06.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Ünye ilçesinde araç alım-satım işi yapan genç, otomobiliyle trafikte drift atmaktan toplamda 300 bin lira ceza yedi, ehliyeti süresiz iptal oldu.

İlçenin Bayramca Mahallesi’nde oto alım-satım işi yapan 28 yaşındaki Metin Türk, farklı gün ve zamanlarda yaptığı driftlerle aldığı cezalara bir yenisini daha ekledi. 28 Mayıs seçim akşamında kutlamalara katılan Metin Türk, trafiği tehlikeye düşürdüğü ve aynı akşam yine drift yaptığı gerekçesiyle ehliyeti süresiz olarak iptal edildi. İlçenin farklı yerlerinde üzeri açık spor otomobiliyle yeniden drift yapan Türk’ün görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, sürücüye 2 yerde drift yapmak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan toplamda 72 bin 110 lira idari para cezası uyguladı.

“PİŞMAN DEĞİLİM”

Yaptığı driftlerle ödediği cezalar hakkında konuşan ve hiç birinden pişman olmadığını söyleyen Metin Türk, “O gün seçim akşamıydı. Bir sevinçle gösteri yaptım. Biz kimseye zarar vermedik. İnsanlar bize ’maganda’ diyor. Başka söylemlerde bulunanlar da var ama biz maganda değiliz. Biz bu işi seviyoruz ve şu ana kadar 300 bin liranın üzerinde ceza ödedim. Asla pişman değilim. İlçemizde bu tarz etkinliklerin yapabileceği bir yer istiyoruz. Kimseden bir beklentimiz yok ve devletimizin kestiği cezaların hepsini ödüyoruz. Ehliyetimi aldılar. Toplamda 72 bin lira ceza uygulandı. Asıl amacım gençlerin araçlarını sergileyeceği bir yer istiyoruz. Amacımız birilerine zarar vermek değil” dedi.

Öte yandan ekiplerin ayrıca sürücü hakkında ’trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçlarından da adli işlem başlattığı öğrenildi.

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