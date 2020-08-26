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Drone hata kabul etmedi

ADANA HABERLERİ  | 26.08.2020 17:34 | Son Güncelleme

Adana İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin birlikte gerçekleştirdiği drone destekli uygulamada 12 bin 550 lira trafik cezası kesildi.Adana İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ve asayiş ekiplerinin katılımı ile drone destekli uygulama gerçekleştirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin birlikte gerçekleştirdiği drone destekli uygulamada 12 bin 550 lira trafik cezası kesildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ile Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ve asayiş ekiplerinin katılımı ile drone destekli uygulama gerçekleştirildi. Kadirli Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulamada insansız hava aracı İnkılap İlkokulu ışıklarında sürücülerin hatasını yakaladı. Trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri Kozan Ortaokulu önünde ekipler durdurdu. Özellikle ehliyet kemeri, cep telefonu, ön cam filmi, maske takma, kırmızı ışık ihlali ve diğer trafik ihlalleri konusunda sürücüler droneden kaçamadı.
Ekiplerin gerçekleştirdiği 1 saatlik uygulamada toplam 50 araca 12 bin 550 TL çeşitli maddelerden trafik cezası kesildi. Yapılan uygulamada sürücülere ve yolcu konumunda bulunan vatandaşlara korona virüs tedbirleri hatırlatıldı. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiği vurgulandı. Yapılan uygulamada 49 kişinin GBT sorgusu yapılırken, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
Drone ile uygulamanın Kozan’ın çeşitli yerlerinde aralıksız olarak devam edeceği kaydedilirken, sürücülerin trafik kurallarına uymaları gerektiğinin altı çizildi.

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