DS 4, eylül ayında Türkiye’de

İSTANBUL (AA) - DS 4, eylül ayında Türkiye’ye ilk etapta DS 4 TROCADERO versiyonu ve BlueHDi 130 motor seçeneği ile geliyor.

DS Automobiles'den yapılan açıklamaya göre, Fütüristik zarafet, kusursuz çizgi ve teknolojik mükemmeliyetin tanımı olan DS Automobiles, yepyeni modelleriyle premium otomobil dünyasındaki konumunu kuvvetlendirmeyi sürdürüyor.

Dünya çapında premium segmentteki pazar payını artırmaya devam eden DS Automobiles, yeni DS 4 ile gelişimine hız katıyor. Elektriğe geçiş alanında kendine has ve dünyaca tanınmış uzmanlığın verdiği güvenden güç alan yeni kompakt premium seçenek, Türkiye’ye TROCADERO versiyonu ile geliyor. Bu arada, tasarımıyla öne çıkan DS 4, Festival Automobile International tarafından en güzel otomobil ödülüne layık görüldü.

DS 4 kompakt hatchback sınıfında yeni bir tasarım anlayışını kullanıcılarıyla buluşturuyor. 1,83 metrelik genişliği ve 20 inçe kadar hafif alaşım jant seçeneklerine sahip 720 mm'lik büyük tekerlekleri ile kompakt 4,40 metrelik uzunluğu ve 1,47 metrelik yüksekliği otomobile ilgi çekici bir görünüm katıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Automobiles Tasarım Direktörü Thierry Mertoz, şunları kaydetti:

“Daha kalemimizin ilk darbesini bile vurmadan, teknik platformu şekillendirmek için mühendislerimizle iki yıl çalıştık. Yaratıcı sürece başladığımızda yeni bir konsept tasarlamak için sahip olduğumuz manevra imkanı inanılmazdı. Otomobilin DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden ilham alarak yaratılmış silüeti, daha önce görülmemiş boyutlarıyla segmentin içinde özel bir yere sahip. Ana hatları atletik, oldukça kaslı, kompakt ve büyük jantlar üzerine oturuyor. İşin sonunda ortaya hem aerodinamik, hem etkili ve hem de karizmatik bir otomobil çıktı.”

DS Automobiles Ürün Direktörü Agnes Tesson ise “DS 4, kompakt premium segmentin ana hatlarını yeniden belirlemek için iki gövde şeklinden etkilenen müşterilerimize özel tasarlandı; modern ve çekici SUV Coupe ile geleneksel kompakt hatchback. Tasarımının her aşamasında, bu iki segmente uygun olma düşüncesi fikirlerimize yön verdi” ifadelerini kullandı.

- Verimlilik ön planda

Türkiye’ye ilk etapta DS 4 TROCADERO versiyonu ve BlueHDi 130 motor seçeneği ile giriş yapacak olan DS 4 modeli, 8 ileri tam otomatik şanzıman ile satışa sunuluyor. 130 beygir güç ve 300 Nm’lik tork değerine sahip olan bu motor ile DS 4, 0’dan saatte 100 kilometre hıza olan çıkışını yalnızca 10,3 saniyede tamamlayabiliyor.

203 km/sa’lik son sürate sahip olan modelin en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi ise yakıt tüketimi. Verimliliğin ön planda olduğu DS 4, bu performansı 100 kilometrede 3,8 litrelik karma yakıt tüketimi verisi ile sunuyor.

Türkiye yollarına çıkacak olan DS 4 TROCADERO BlueHDi 130, yüksek seviye güvenlik donanımlarının yanı sıra hem sürücüye hem de yolcululara yüksek konfor sunan standart donanım listesi ile de dikkati çekiyor.

Söz konusu araç, 10 inç Multimedya Ekranlı Müzik ve Eğlence Sistemi, Navigasyon, Kablosuz Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto), Geri Görüş Kamerası, İki Bölgeli Otomatik Klima, Otomatik Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Arka bölümde 2 USB Girişi, DS AIR Gizli Havalandırma Sistemi, Gizli Kapı Kolları, DS SMART TOUCH dokunmatik kumanda ekranı, sekiz renkli PolyAmbient Ambiyans Aydınlatması, Elektrikli Bagaj Kapağı, Açılır Cam Tavan, 19 inç FIRENZE Hafif Alaşım Jantlar, Aktif Güvenlik Freni, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Hız Sabitleyici ve Sınırlayıcı gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

