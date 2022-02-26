DS Automobiles, pistlerdeki elektrikli uzmanlığını yollara taşıyor

İSTANBUL (AA) - DS Automobiles, 2024 yılında tüm model ailesinin yüzde 100 elektriklilerden oluşacağını açıklayarak, bu doğrultuda geliştirdiği elektrikli modelleriyle geleceğin teknolojilerini bugünden sunmaya devam ediyor.

DS Automobiles'den yapılan açıklamaya göre, 2014 yılındaki ilk lansmanından bu yana elektrifikasyonu stratejisinin merkezine alan Fransız üretici, bu stratejisi doğrultusunda, Formula E’ye katılan ilk premium üretici olmuştu.

Yüzde 100 elektrikli araçların yarışında elde ettiği tecrübeleri ise sürdürülebilir mobiliteye yönelik geliştirdiği araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek için kullanmaya devam ediyor. Bunun en güzel örneği olarak ise DS E-TENSE PERFORMANCE prototipi dikkati çekiyor.

Tasarımıyla öne çıkan model, Formula E'nin yarış araçlarından esinlenilen aktarma organı ve karbon monokok gövdesi ile teknolojinin geldiği en üst noktayı sembolize ediyor. Süspansiyon geometrisi ise genellikle inişli çıkışlı olan şehir içi yarış pistleri gibi yollarda ve her türlü hava koşulunda mümkün olan en iyi yol tutuşunu garanti etmek için tasarlandı. Bütün bu özellikleriyle ve yüzde 100 elektrikli yapısıyla DS E-TENSE PERFORMANCE prototipi, geleceğin sürüş dinamiklerini ortaya koyuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS PERFORMANCE Direktörü Thomas Chevaucher, yüzde 100 elektrikli modelin teknolojisine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Amacımız, Formula E'de edindiğimiz deneyimi ve uluslararası unvanlarımızla kazandığımız uzmanlığı, yarının yüksek performanslı elektrikli otomobilini öngören bir projeye uygulamak. Bu, bileşenlerin davranışlarını analiz etmek ve gelecekteki üretime yönelik olarak geliştirmek için kullanacağımız bir laboratuvardır. Bu uygulamayla amacımız aynı zamanda maliyetleri düşürmek, üretimlerini kolaylaştırmak ve üretim modellerindeki uygulamaları keşfetmek için çözümler bulmaktır. E-TENSE serisinin gelecek nesilleri bu geliştirmelerden yararlanacaktır.”

Elektrikli dönüşümün performanstan ödün vermeden olabileceğinin en önemli sembollerinden bir tanesi olan DS E-TENSE PERFORMANCE, önde 250 kW arkada ise 350 kW güç üreten iki elektrik motoruyla bunu gözler önüne seriyor. Toplamda 815 hp üretebilen ve tekerleklerde 8.000 Nm tork değerini aktarabilen bu iki motor doğrudan Formula E için tasarlanan DS PERFORMANCE geliştirmelerinden alındı.

Olağanüstü bir performans ortaya koyan 600 kW'lık benzersiz rejenerasyon kapasitesiyle DS E-TENSE PERFORMANCE'ın güç aktarım organları, enerjinin en iyi şekilde kullanılmasına da öncelik sağlıyor. Fiziksel olarak DS E-TENSE PERFORMANCE güvenlik gerekçeleriyle fren diskli ve balatalı bir fren sistemini tutuyor olsa da, frenleme için yalnızca rejenerasyon sistemi kullanılabiliyor.

- Geleceğin batarya teknolojisi, bugünün otomobilinde

Üstün performansa DS E-TENSE PERFORMANCE laboratuvarının temel parçalarından birisi de batarya. Kompakt boyutlara sahip akü DS PERFORMANCE ekibi tarafından tasarlanan bir karbon-alüminyum kompozit kaplama içinde yer alıyor. Optimum ağırlık dağılımı için arka ortada yer alan bir alana yerleştirilmiş olan DS E-TENSE PERFORMANCE'ın bataryası da otomobilin geri kalanı gibi elektrikli araç yarışlarından ilham alınarak konumlandırıldı.

TotalEnergies ve yan kuruluşu Saft ile bağlı şirketi tarafından geliştirilerek, Quartz EV Fluid çözümünün özel tasarımı sayesinde, bugünün teknolojisinin çok üzerinde, yenilikçi bir kimyayı ve hücreler için kapsayıcı bir soğutma sistemini ortaya çıkarıyor. Bu akü, 600 kW'a kadar hızlanma ve rejenerasyon aşamalarına fayda sağlamasının yanı sıra gelecek nesil seri üretim araçlar için yeni yolların keşfedilmesine de olanak sağlıyor.

DS E-TENSE PERFORMANCE'ın gerçek performans verileri, Formula E şampiyonlarının testlerinde ortaya çıkıyor. Şubat 2022 itibariyle DS PERFORMANCE ekibi, DS E-TENSE PERFORMANCE ile ilk testlerini düzenlemeye başladı. Formula E şampiyonları, E-TENSE'in temsilcisi Jean-Eric Vergne ve Antonio Felix da Costa, pistlerde ve açık yollarda testlere başlamadan önce tasarımın gelişimini tamamlamak için sırayla prototipin direksiyonuna geçiyor.

- DS E-TENSE PERFORMANCE, NFT olarak da piyasaya sürülecek

Fiziksel anlamda tek seferlik bir prototip olan DS E-TENSE PERFORMANCE, bubat ayı içinde NFT biçiminde de satışa sunuldu. 100 DS E-TENSE PERFORMANCE “100’ Serisi – %100 Elektrikli” bu araç için açık artırmayla her gün satılacak birer NFT ile DS Automobiles, bu dünyaya ilk adımı attı.

Daha sonra, iki adet “100’ Serisi – 2 sn'de 0-100km/sa” ile sınırlanan DS E-TENSE PERFORMANCE modeli için 50 günlük bir açık artırma başlatılacak.

