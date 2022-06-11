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DS Automobiles’den düşük faizli yaz teklifleri

11.06.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kampanya kapsamında, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 modeli ve DS 9 modeli için 300 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi imkânı sunuluyor

İSTANBUL (AA) - DS Automobiles, avantajlı satış koşullarını haziran ayında da sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles, DS modellerine sahip olmak isteyenlere özel satın alma imkanı veriyor.

DS Automobiles’in haziran ayı teklifleri kapsamında, tasarımı, işçiliği ve teknolojisiyle premium SUV segmentinin standartlarını belirleyen DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 modeli ve seçkin tasarıma yenilikçi teknolojiler eşliğinde sahip olmak isteyenlere hitap eden zarif sedan modeli DS 9 için 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi imkânı sunuluyor.

DS Automobiles’in büyük sedan modeli DS 9, markanın karakterini yansıtan tasarımı, üst seviyede konfor sunan iç mekân özellikleri ve sahip olduğu teknolojilerle rakiplerinden ayrılıyor.

DS 9’un ön kısmı DS Automobiles’in güncel tasarım dilini sürdürürken, motor kaputu üzerinde yer alan DS Kılıcı ilk bakışta göze çarpan tasarım özellikleri arasında yer alıyor.

Dış tasarımdaki Clous de Paris işlemeleri, DS fenerleri ve gizli kapı kolları gibi sıra dışı tasarım detayları ise DS 9’un rakiplerinden ayrışmasını kolaylaştırıyor.

4,93 metre uzunluğa, 1,93 metre genişliğe ve 1,46 metre yüksekliğe sahip olan DS 9, sınıfında benzerine az rastlanır 2,9 metrelik aks mesafesiyle arka bölümdeki yolculara büyük bir yaşam alanı sağlıyor.

DS 9, Puretech 225 isimli 1,6 litre turbo beslemeli 225 BG ve 300 Nm azami tork sunan motor seçeneği ile piyasaya sunuluyor. 0-100 km/saat hızlanmasını 8,1 saniyede tamamladıktan sonra elektronik olarak sınırlandırılmış 236 km/saat azami hıza kadar sekiz ileri oranlı EAT 8 tam otomatik şanzımanının pürüzsüz ve hızlı vites geçişleri eşliğinde istekli bir şekilde hızlanan DS 9, karma koşullarda 5,7 lt/100 km yakıt tüketimi ile aerodinamik tasarımının karşılığını veriyor.

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