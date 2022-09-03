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DS Automobiles'den sonbahara özel düşük faizli kredi teklifleri

03.09.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DS Automobiles, DS 7 CROSSBACK, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 ve DS 9 modelleri için 12 ay vadeli yüzde 49 faizli kredi fırsatı sağlıyor

İSTANBUL (AA) - DS Automobiles, sonbahara özel düşük faizli kredi teklifleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles, DS ayrıcalığına sahip olmak isteyenlere özel cazip satın alma teklifleri sunuyor.

DS Automobiles’in eylül ayı teklifleri kapsamında; tasarımı, lüks işçiliği ve teknolojisiyle premium SUV segmentinin standartlarını belirleyen DS 7 CROSSBACK ve 300 BG güce sahip şarj edilebilir hibrit modeli DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4 için 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi fırsatı mevcut.

Seçkin tasarıma yenilikçi teknolojiler eşliğinde sahip olmak isteyenlere hitap eden zarif sedan modeli DS 9’da da 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 49 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

- Lüks ve konforun kombinasyonu

DS Automobiles’in büyük sedan modeli DS 9, markanın karakterini yansıtan zarif tasarımı, üst seviyede konfor sunan iç mekân özellikleri ve sahip olduğu teknolojilerle rakiplerinden ayrılıyor.

DS 9’un ön kısmı DS Automobiles’in güncel tasarım dilini sürdürürken, motor kaputu üzerinde yer alan DS Kılıcı ilk bakışta göze çarpan tasarım özellikleri arasında.

Dış tasarımdaki Clous de Paris işlemeleri, DS Fenerleri ve gizli kapı kolları gibi sıra dışı tasarım detayları ise DS 9’un rakiplerinden ayrışmasını kolaylaştırıyor. 4,93 metre uzunluğa, 1,93 metre genişliğe ve 1,46 metre yüksekliğe sahip olan DS 9, 2,9 metrelik aks mesafesiyle arka bölümdeki yolculara büyük bir yaşam alanı sağlıyor.

Modelin bu boyutları ayrıca, daha dinamik ve zarif bir tasarıma da olanak tanıyor. Mutlak bir konfor ve dinginlik içerisindeki seyahatlerin, DS markasının dinamik dinginlik taahhüdüne uygun gerçekleşebilmesi için DS 9, Puretech 225 isimli 1,6 litre turbo beslemeli 225 BG ve 300 nm azami tork sunan motor seçeneği ile piyasaya sunuluyor.

0-100 km/saat hızlanmasını 8,1 saniyede tamamladıktan sonra elektronik olarak sınırlandırılmış 236 km/saat azami hıza kadar 8 ileri oranlı EAT 8 tam otomatik şanzımanının pürüzsüz ve hızlı vites geçişleri eşliğinde istekli bir şekilde hızlanan DS 9, karma koşullarda 5,7 lt/100 km yakıt tüketimi ile aerodinamik tasarımının karşılığını veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
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