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DS Automobiles'den yaza özel düşük faizli kredi teklifleri

03.08.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DS Automobiles'den yaza özel düşük faizli kredi teklifleri

İSTANBUL (AA) - DS Automobiles'in yaza özel düşük faizli kredi teklifleri ağustos ayında da devam ediyor.

DS Automobiles açıklamasına göre, DS Automobiles'in ağustos ayı teklifleri kapsamında, markanın büyük sedan modeli DS 9, 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi seçeneği teklifi ile dikkati çekiyor.

Ağustos ayı boyunca geçerli olacak özel teklifler kapsamında ayrıca DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 modeli için de 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi imkanı sunuluyor.

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