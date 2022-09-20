YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. D'S damat yeni sezon koleksiyonu mağazalarda yerini aldı

D'S damat yeni sezon koleksiyonu mağazalarda yerini aldı

20.09.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

D'S damat 2022-23 Sonbahar/Kış koleksiyonunda bireyin, gardırobunun anahtar parçası olacak yüksek kalite kumaşlardan fonksiyonel parçalarla kendine verdiği değerin ve iyi hissetmenin altı çiziliyor

İSTANBUL (AA) - D'S damat, 2022-23 Sonbahar/Kış koleksiyonu mağazalarda yerini aldı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, "Kalıplarıyla, kumaşıyla, teknolojisiyle ve duruşuyla günün her anında kendinizi iyi hissettirecek bir gardırobunuz olsun diye sıkı çalışıyoruz çünkü sen buna değersin." mottosuyla yola çıkan koleksiyon, kışın getirdiği karamsarlık hissinden uzak toprak tonlarının verdiği sakinleştirici ve dengeleyici hissi, yepyeni bir terzilik anlayışıyla güncelliyor.

Her ana uygun birbiriyle iç içe geçen koleksiyon parçaları, özgürleşmeden aldığı ilhamla sezona iddialı bir giriş yapıyor. Rahatlayan yumuşak dokulu kumaşlar, yünlü trikolar, katmanlı giyim deneyimini üst sıraya çıkartıyor. Şehre dönüşün en havalı halini yansıtan blazer ceketler ve yünlü takım elbiseler, ofis stilinin ve iş hayatının parlayan yıldızları olacak.

Özgürleşme ve hayata katılmanın ilham noktası olduğu D'S damat 2022-23 Sonbahar/Kış koleksiyonunda bireyin, gardırobunun anahtar parçası olacak yüksek kalite kumaşlardan fonksiyonel parçalarla kendine verdiği değerin ve iyi hissetmenin altı çiziliyor.

Bej, uçuk mermer grisi, siyah gibi dengeleyici tonlar basic parçalarla kendini gösterirken, fındık kabuğu, kızıl sonbahar ve haki tonlarını koleksiyonun güncel parçalarında görülüyor.

Özellikle renk konusunda oldukça zengin, cesur ve güçlü görünen kaban formları, kruvaze ve mono kapama seçenekleriyle dış giyimin farkını ortaya koyuyor.

Kruvaze yaka yünlü kumaşlardan takım elbiseler, iş dünyasında ve özel günlerde jilet gibi görünümüyle formal giyimin zamansızlığını vurguluyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beykoz'da 2 katlı ahşap evde yangın çıktıBeykoz'da 2 katlı ahşap evde yangın çıktı
Kayseri'de 5’i firari hükümlü 20 kişi yakalandıKayseri'de 5’i firari hükümlü 20 kişi yakalandı
Kocaeli'de özel halk otobüsünün park halindeki minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandıKocaeli'de özel halk otobüsünün park halindeki minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
ds damat

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Eylül Çarşamba

İmsak
05:18
Sabah
06:43
Öğle
13:02
İkindi
16:28
Akşam
19:12
Yatsı
20:32
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

TikTok çılgınlığına karşı ayaklandılar: Ölebilirsiniz!

TikTok çılgınlığına karşı ayaklandılar: Ölebilirsiniz!

50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş

50 milyon bu hastalığın pençesinde! En büyük risk düşük maaş

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Aşk çocuğu ona seslendi! ''Biz kraliyetin kara koyunlarıyız''

Aşk çocuğu ona seslendi! ''Biz kraliyetin kara koyunlarıyız''

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.