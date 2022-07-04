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D'S damat'tan indirim kampanyası

04.07.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kampanya, 31 Temmuz'a kadar devam edecek

İSTANBUL (AA) - D'S damat'ta belli ürünlerde yapılacak 2 bin 500 TL ve üzeri alışverişe 500 TL indirim uygulanacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dinamik ve rahat kombinleriyle bir gardırobun tüm ihtiyaçlarını karşılayan D'S damat, müşterilerini bayrama hazırlıyor.

D'S damat 2022 ilkbahar/yaz sezonu ve 2022-23 sonbahar/kış sezonu ürünlerinde mevcut satış fiyatlarında geçerli olacak her 2 bin 500 TL ve üzeri alışverişe 500 TL indirim uygulanacak.

Esnek takım elbiselerden kırışmayan gömleklere ve jogger pantolonlara kadar pek çok ayrıcalıklı ürün için geçerli olan indirim kampanyası, 31 Temmuz'a kadar sürecek.

Bayram şıklığı alışverişi için en yakın D'S damat mağazaları, 7/24 online dsdamat.com ve mobil App uygulaması ziyaret edilebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
bayram ds damat

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