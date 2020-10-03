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DSİ Aydın 21. Bölge Müdürlüğü son 17 yılda önemli yatırımlara imza attı

AYDIN HABERLERİ  | 03.10.2020 13:55 | Son Güncelleme

Devlet Su İşleri (DSİ) 21.

Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü son 17 yılda Aydın’da nemli yatırımlar gerçekleştirdi.

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Aydın’da son 17 yılda 12 baraj ve 7 gölet inşa ederek, tamamlanan 36 sulama tesisi ile 455 bin 200 dekar araziyi sulamaya açtık. Aydın il merkezi ile civar yerleşimlerine menba kalitesinde içme suyu temin ettik. Tamamlanan 92 adet taşkın koruma tesisi ile 112 yerleşim yeri ve 94 bin 719 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladık" ifadelerine yer verildi.

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