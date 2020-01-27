DSİ Bayburt’ta 17 yıllık yatırımlarını açıkladı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 2013 yılından beri Bayburt’ta yapılan yatırımları açıkladı.

DSİ Genel Müdürlüğü Bayburt’ta yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bayburt’ta son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2003 yılından bugüne kadar 7 adet barajın tamamlandığını ve toplamda 71,97 milyon metreküp su biriktirme hacmine ulaştığını kaydetti.

“Bayburt’ta 16 baraj ve 3 gölet tamamlandı”

Bayburt’ta işletme sahasında 7 adet barajın bulunduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Bu barajlar arasında bulunan Demirözü Barajı’nın temelden yüksekliği 46 metredir. 61,80 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj, 112 bin 600 dekar arazinin sulanmasına hizmet etmektedir. 2013 yılında hizmete alınmıştır. Kentteki en önemli barajlarımızdan bir diğeri ise Bayburt merkez Akşar Mehmet Aslan Barajının temelden yüksekliği 43 metredir. 6,11 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj, 19 bin 310 dekar arazinin sulanmasına hizmet etmektedir. Baraj 2017 yılında hizmete alınmıştır. İnşaat aşamasında 13 barajımız bulunmaktadır. Bunlardan biri Kırklartepe barajıdır. Barajın temelden yüksekliği 45 metredir. 20,37 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj, 57 bin 700 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Yüzde 65 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bir diğer barajımız ise Dövmekaya barajıdır. Barajın temelden yüksekliği 35 metredir. 330 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj, bin 260 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Yüzde 55 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Bununla birlikte su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmek için Bayburt ilimizde kalkınmayı hızlandıracak, sulamayı ve ziraatı geliştirecek baraj inşaatlarımıza devam ediyoruz” dedi.

“Bayburt’u münbit topraklarını suya kavuşturduk”

2013 yılından bu yana 163 bin 20 dekar arazinin sulamaya açıldığını söyleyen Aydın, “Biz de bu bereketli topraklara bereket katmak için 2003 yılından bugüne kadar 14 sulama tesisi inşa edip, toplamda 163 bin 020 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Böylece çiftçilere yıllık 83 milyon TL zirai gelir artışı sağlanmıştır. Sulamaya açtığımız bu alan çok önemli ama sulayacağımız daha fazla alan var. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden 3 sulama tesisi projemiz daha var” diye konuştu.

“Taşkın koruma tesisleriyle halkımızı ve toprağımızı koruduk”

Bayburt’un bir başka probleminin de sel ve taşkınlar olduğunu hatırlatan Aydın, “Bu kapsamda Bayburt’ta 2003 yılından bugüne kadar tamamlanan 43 dere ıslahı ile Bayburt şehir merkezi, 39 adet yerleşim yeri ve 7 bin 710 dekar arazi taşkınlardan korunmuştur. Halen devam eden 11 adet dere ıslah çalışmamız mevcuttur. Bunlardan en önemlisi şehrin ana motifleri arasında yer alan Çoruh nehrinde yaptığımız çalışmadır. Bayburt merkez Çoruh Nehri ve yan kolları Islahı işi ile birlikte Bayburt şehir merkezi taşkınlardan korunacaktır” şeklinde konuştu.

