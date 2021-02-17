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DSİ Bergama’da 8. barajın inşasına başlıyor

17.02.2021 10:11 | Son Güncelleme:
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DSİ Bergama’da 8. barajın inşasına başlıyor

Son 18 yılda Bergama’da 7 baraj 2 gölet projesini hayata geçiren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 8.

Son 18 yılda Bergama’da 7 baraj 2 gölet projesini hayata geçiren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 8. barajında inşasına başlıyor. İnşaat sözleşmesini imzalayan DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, bin 500 dekar araziye can suyu verecek projeyi 2023 yılında bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.
2002 yılından bugüne kadar Bergama’da 5 baraj 2 gölet inşa eden, 2 barajında yapım çalışmalarını sürdüren DSİ Genel Müdürlüğü, Seklik Barajı için de düğmeye bastı. İnşaat ihalesini kazanan yüklenici firma ile sözleşme imzalayan DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, "Seklik Barajı’nın inşasına vakit kaybetmeden başlayacağız. Amacımız; ihalede belirlenen sürede yani 2 yıl içinde çalışmaları tamamlayarak Seklik Barajı’nın 2023’e yani Cumhuriyetimizin 100. yılına yetiştirebilmek" diye konuştu.

20 milyon liraya mal olacak
Gövdesi, "Kil Çekirdekli Kaya Dolgu" tipinde projelendirilen Seklik Barajının temelden yüksekliği 40 metre olacak. 840 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak Bergama’nın 8. barajı, bin 500 dekar araziyi sulayacak. 20 milyon liraya ihale edilen Seklik Barajı, bölge ekonomisine ise 2021 yılı rakamlarıyla ortalama 2 milyon 800 bin lira ek gelir sağlayacak.
DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, 2020 yılından bugüne Bergama’da ise; Çaltıkoru, Yortanlı, Çamavlu, Çamtepe, ve Karalar Barajları ile Yukarı Kırıklar ve Bayramcılar Göletleri’nin inşasını tamamlamıştı. İlçede ayrıca Musacalı ve Kırcalar Barajlarının inşası da halen devam ediyor.

DSİ Bergama’da 8. barajın inşasına başlıyor

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