YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. DSİ Bölge Müdürü Baysal, basınla buluştu

DSİ Bölge Müdürü Baysal, basınla buluştu

KARS HABERLERİ  | 18.08.2020 11:39 | Son Güncelleme

Kars’ta yeni göreve başlayan Devlet Su İşleri (DSİ) 24.

Kars’ta yeni göreve başlayan Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürü Şükrü Baysal, kentte görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya geldi.
DSİ Bölge Müdürü Baysal, kentte görev yapan basın mensuplarıyla tanışarak, DSİ’nin yürüttüğü projelerle ilgili bilgi verdi.
DSİ 24. Bölge Müdürü Şükrü Baysal, “Kars’ta hayvancılık çok ileri safhada, buna dayalı olarak tarım ile hayvancılık zaten iç içe, bizim de sulama projelerimiz var. İlimizde devam eden bu projelerin biran evvel vatandaşlarımızın hizmetine sunulması ana gayemiz, bundan dolayı bu projeleri biran evvel hayata geçirme gayesi içinde olacağız. Çok hızlı çalışmamız gerekiyor. Merkezi bütçeden de en yüksek payı olmak için bütün gayretimizi sarf edeceğiz” dedi.
Baysal, “Hem sizlerin desteği, hem valimizin desteği, hem yöre milletvekillerimizin desteği, STK’ların desteği ile birlikte merkezi bütçeden en yüksek payları alarak bu projeleri tamamlama gayesi içerisinde olacağız. Arkadaşlarımızla birlikte aynı hedefe yönelerek, bütün arkadaşlarımızın dikkatini, enerjisini yüksek tutarak, motive ederek bu projelere odaklanacağız. Biran önce tamamlayacağız” diye konuştu.
DSİ Bölge Müdürü Şükrü Baysal, daha sonra kentte görev yapan basın mensupları tanıştı. Baysal, hep birlikte Kars’ta güzel projelere imza atılacağının müjdesini de verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor! Uzaktan yumurtayı andırıyor... Yakından bakan şaşırıyor!
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da ayrılık

Kayserispor’da ayrılık

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri başarıdan başarıya koşuyor

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri başarıdan başarıya koşuyor

Sevimli kuş artık emin ellerde

Sevimli kuş artık emin ellerde

Kars Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
03:40
Sabah
05:14
Öğle
12:17
İkindi
16:04
Akşam
19:09
Yatsı
20:37

Kars Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Nida Eczanesi
Merkez
Altun Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Digor Dağpınar Beldesi karantinaya alındı

Digor Dağpınar Beldesi karantinaya alındı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Prof. Dr. Haluk Dursun Kars’ta anıldı

Prof. Dr. Haluk Dursun Kars’ta anıldı

Kağızmanlı İş Adamı Turgut Kızıltaş'tan Hemşerilerine yemek

Kağızmanlı İş Adamı Turgut Kızıltaş'tan Hemşerilerine yemek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.