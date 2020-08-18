DSİ Bölge Müdürü Baysal, basınla buluştu

Kars’ta yeni göreve başlayan Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürü Şükrü Baysal, kentte görev yapan yerel ve ulusal basının temsilcileriyle bir araya geldi.

DSİ Bölge Müdürü Baysal, kentte görev yapan basın mensuplarıyla tanışarak, DSİ’nin yürüttüğü projelerle ilgili bilgi verdi.

DSİ 24. Bölge Müdürü Şükrü Baysal, “Kars’ta hayvancılık çok ileri safhada, buna dayalı olarak tarım ile hayvancılık zaten iç içe, bizim de sulama projelerimiz var. İlimizde devam eden bu projelerin biran evvel vatandaşlarımızın hizmetine sunulması ana gayemiz, bundan dolayı bu projeleri biran evvel hayata geçirme gayesi içinde olacağız. Çok hızlı çalışmamız gerekiyor. Merkezi bütçeden de en yüksek payı olmak için bütün gayretimizi sarf edeceğiz” dedi.

Baysal, “Hem sizlerin desteği, hem valimizin desteği, hem yöre milletvekillerimizin desteği, STK’ların desteği ile birlikte merkezi bütçeden en yüksek payları alarak bu projeleri tamamlama gayesi içerisinde olacağız. Arkadaşlarımızla birlikte aynı hedefe yönelerek, bütün arkadaşlarımızın dikkatini, enerjisini yüksek tutarak, motive ederek bu projelere odaklanacağız. Biran önce tamamlayacağız” diye konuştu.

DSİ Bölge Müdürü Şükrü Baysal, daha sonra kentte görev yapan basın mensupları tanıştı. Baysal, hep birlikte Kars’ta güzel projelere imza atılacağının müjdesini de verdi.

