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DSİ Bölge Müdürü Baysal hızlı başladı

KARS HABERLERİ  | 08.08.2020 10:19 | Son Güncelleme

Göreve yeni başlayan Devlet Su İşleri (DSİ) 24.

Göreve yeni başlayan Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürü Şükrü Baysal, Kars Çayı ıslah çalışmalarında yerinde görerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
DSİ 24. Bölge Müdürü Şükrü Baysal , 241.Şube Müdürü İnan Çifçi ve beraberindekilerle birlikte kent merkezinden tarihi ve turistik mekanların bulunduğu alanın içinden geçen Kars Çayı kesiminde devam eden Kars Çayı Islahı İnşaatında incelemelerde bulundu.
Kars Kalesi, Namık Kemal Evi, Ebu’ul Hasan-ı Harakani Türbesi ve Camisi, Topçular Hamamı, Muradiye Hamamı, Taş Köprü, Kümbet Camii (Havariler Kilisesi) arasından süzülerek akan Kars Çayı’nın şişirilerek eski güzel günlerine kavuşturulması çalışmaları aralıksız devam ediyor. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Baysal, çalışmaların kısa sürede bitirilmesi yönünde talimat verdi.
Kars Çayı’nın tarihi ve turistik mekanların arasından geçen kısmında DSİ 24. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Kars Çayı Islahı İnşaatı kapsamında dere yatağı düzenlemesi ve kabartma yapısı (şişme savak) çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Yapımı devam eden çalışmaların 2020 yılı sonunda tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor.

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Cıvan Eczanesi
Merkez
Sifa Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
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