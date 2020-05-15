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DSİ, Burdur’da sulama sezonunun başladığını duyurdu

BURDUR HABERLERİ  | 15.05.2020 13:37 | Son Güncelleme

DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Burdur’da 13 Mayıs tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda toplam 196 bin 817 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıkladı.Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiklerini söyledi.Yıldız, Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını, bu nedenle sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ettiklerini işaret etti.Yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlandığının altını çizen Kaya Yıldız, “ DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız.

DSİ Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Burdur’da 13 Mayıs tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda toplam 196 bin 817 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıkladı.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Genel Müdür Vekili Kaya Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ettiklerini söyledi.
Yıldız, Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını, bu nedenle sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ettiklerini işaret etti.
Yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlandığının altını çizen Kaya Yıldız, “ DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir.”dedi.
Bu kapsamda Burdur’da 13 Mayıs’ta başlayan 2020 yılı sulama sezonunda toplam 196 bin 817 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan Yıldız, toplam 196 bin 817 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye 177 milyon 135 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.
" Devam eden projeler"
Burdur’da en önemli sulama projelerinin başında Gölhisar sulamasının geldiğini belirten Yıldız, “Bu bölgede 55 bin dekar alan sulanacaktır. Bununla birlikte Karaçal Sulaması kapsamında 34 bin 560 dekar alan ve Bucak Sulaması kapsamında ise 9 bin 700 dekar tarım alanı 2020 yılı sulama sezonunda sulanacaktır. Sadece bu üç önemli projede toplam 99 bin 260 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 125 milyon 790 bin TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Çiftçiler ilerimize bol ve bereketli bir sezon geçirmelerini diliyorum.” İfadelerine yer verdi.

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