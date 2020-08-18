YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. DSİ, çeltik üreticisinin beklediği "suyun önünü açtı"

DSİ, çeltik üreticisinin beklediği "suyun önünü açtı"

EDİRNE HABERLERİ  | 18.08.2020 12:05 | Son Güncelleme

DSİ ekiplerinin Tunca Nehri'nde temizlik yapması nedeniyle nehirdeki su akışı düzelmeye başladı

EDİRNE (AA) - Edirne'de DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'nün Tunca Nehri'ndeki su seviyesini artırmak için yaptığı çalışmalar, bir süredir su sıkıntısı yaşayan çeltik üreticilerini memnun etti.

DSİ ekipleri iş makinalarıyla nehirde su akışını engelleyen kum adacıklarını temizledi.

Tunca Nehri kıyısında çeltik arazileri olan Avarız, Değirmenyeni, Suakacağı, Hatipköy ve Yolüstü köylerindeki çiftçiler çalışmalardan dolayı DSİ ekiplerine teşekkür etti.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DSİ, ziraat odası ve Edirne Valiliğinin konuyla ilgili inceleme yaparak, harekete geçtiğini söyledi.

DSİ'nin iş makinalarıyla nehir hattında suyun takıldığı yerlerde çalışma yaptığını anlatan Arabacı, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde nehrin yatağının içinin komple temizlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Suyun engellendiği, takıldığı noktayı DSİ açtı. DSİ yapılması gerekeni ve şu anda acilen gerekli olan bölgelerde müdahalesini yaptı.

Çiftçilerimizin mağduriyeti giderildi. 10 ile 15 gün daha su gerekiyor çeltik çiftçisi için. Bulgaristan'dan gelen su azalmaz devam ederse herhangi bir sıkıntı olmadan sezonu bitiririz."

Arabacı, Tunca Nehri kenarında 13 bin dönüm çeltik arazisi olduğunu ifade etti.

- Çiftçilerden teşekkür

Değirmenyeni köyündeki çeltik üreticilerinden Bircan Özgün de Edirne'deki ovaların büyük çoğunluğunun çeltik ekili olduğunu belirterek, "Kuraklık ve farklı nedenlerden dolayı suya ulaşamamıştık. Son bir aydır yeterli suyu verememiştik ürünlerimize. Sorunla ilgili DSİ'ye başvurduk, müracaatta bulunduk, dilekçe doldurduk. Allah razı olsun onlar da geldi çalışmalar gerçekleştirdi. Şu anda nehrimizdeki su çeltiklerimize yeterli olacak. DSİ'ye teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Aynı köydeki çeltik üreticisi Sami Yaz da yaklaşık bir aydır su sıkıntısı çektiğini dile getirdi.

DSİ'nin bölgede detaylı çalışma yaptığını aktaran Yaz, "Üç gündür çiftçilerimiz suya kavuştu. Yetkililere, DSİ çalışanlarına teşekkür ederiz." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fenomen gelin adayı Hanife'nin bir de kardeşine bakın! Pozları sanal alemi sallıyor Fenomen gelin adayı Hanife'nin bir de kardeşine bakın! Pozları sanal alemi sallıyor
Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale ettiSelimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da ayrılık

Kayserispor’da ayrılık

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri başarıdan başarıya koşuyor

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri başarıdan başarıya koşuyor

Sevimli kuş artık emin ellerde

Sevimli kuş artık emin ellerde

Edirne Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
04:41
Sabah
06:19
Öğle
13:23
İkindi
17:11
Akşam
20:17
Yatsı
21:47

Edirne Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Cent Eczanesi
Merkez
Gizem Birkan Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Yavuz Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Hayat Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Avrupa'ya tanıtmak istediği "Doğan"ı trenle Fransa'ya götürdü

Avrupa'ya tanıtmak istediği "Doğan"ı trenle Fransa'ya götürdü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Barbekü kıvılcımı çatıyı yaktı

Barbekü kıvılcımı çatıyı yaktı

Yunanistan'a Kaçmak Isteyen Fetö'cülerin Kimlikleri Belirlendi

Yunanistan'a Kaçmak Isteyen Fetö'cülerin Kimlikleri Belirlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.