DSİ, Efeler diyarını su yatırımları ile ihya etti

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Aydın’a yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin etmeye ve de derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Ege’nin ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Aydın’da, ziraatın daha da gelişmesi için son 17 yılda devasa yatırımlar yapıldığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Aydın’da son 17 yılda 12 baraj ve 7 gölet inşa ettiklerini belirtti. Mevlüt Aydın, yaptığı açıklamada; “Aydın ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Hasretle beklenen ve 350 milyon m3 su biriktirme hacimli Çine Adnan menderes Barajı’nı hizmete aldık. Topraklarımıza bereket katacak tesis ile çiftçilerimizin refahı artacak. Çine-Adnan Menderes Barajından enerjisi alındıktan sonra Gökbel Barajına alınacak su ile Koçarlı-Bağarası Sulamasında 146 bin 40 dekar zirai araziyi sulamaya açacağız. Koçarlı Bağarası Sulaması 1. Kısım işi kapsamında Gökbel Barajın’dan Koçarlı Bağarası Sulama sahasına suyu iletecek olan 31 km’lik isale kanalını tamamladık. Koçarlı Bağarası Sulama sahasını en kısa sürede sulama kavuşturacağız.

Diğer taraftan Aydınlı vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Aydın’ın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 4 baraj ile 10 göledin yapım çalışmaları devam etmektedir” dedi.