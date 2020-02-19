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DSİ Genel Müdürü Aydın: “Adana’da 5 baraj daha inşa ediyoruz”

ADANA HABERLERİ  | 19.02.2020 13:10 | Son Güncelleme

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Adana’da kalkınmayı hızlandıracak, sulamayı ve ziraatı geliştirecek 5 baraj daha inşa ettiklerini söyledi.DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Adana’da son 17 yılda DSİ tarafından çok önemli yatırımlar yapıldığının altını çizerek kente 11 baraj 1 gölet inşa ederek vatandaşın hizmetine sunduklarını açıkladı.Genel Müdür Aydın, bu barajların en önemlilerinden biri olan 130 metre yüksekliğindeki Yedigöze Barajı ile 165 bin 820 dekar arazi sulandığını belirterek, “Yedigöze Barajı, İmamoğlu Sulamalarının ana su kaynağını oluşturmaktadır.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Adana’da kalkınmayı hızlandıracak, sulamayı ve ziraatı geliştirecek 5 baraj daha inşa ettiklerini söyledi.
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Adana’da son 17 yılda DSİ tarafından çok önemli yatırımlar yapıldığının altını çizerek kente 11 baraj 1 gölet inşa ederek vatandaşın hizmetine sunduklarını açıkladı.
Genel Müdür Aydın, bu barajların en önemlilerinden biri olan 130 metre yüksekliğindeki Yedigöze Barajı ile 165 bin 820 dekar arazi sulandığını belirterek, “Yedigöze Barajı, İmamoğlu Sulamalarının ana su kaynağını oluşturmaktadır. Vatandaşlarımızın hasretle beklediği İmamoğlu sulamalarının bir an önce yapılması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bunun için Yedigöze Barajını özel sektör aracılığı ile inşa ederek Adana’mıza kazandırdık. Şimdi ise İmamoğlu sulamalarının inşaatları farklı kısımlarda devam ediyor. Bununla birlikte su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Adana’da kalkınmayı hızlandıracak, İl’de sulamayı ve ziraatı geliştirecek 5 baraj daha inşa ediyoruz” diye konuştu.

Adana’mızın münbit topraklarını suya kavuşturduk
Adana deyince akla geniş ve bereketli topraklar geldiğini ifade eden Genel Müdür Aydın, “Biz de bu bereketli topraklara bereket katmak için 35 çok önemli sulama tesisleri inşa ettik. Son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle toplam 854 bin 130 dekar arazi sulamaya açılmıştır. Böylece çiftçilere yıllık 670 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. Sulamaya açtığımız bu alan çok önemli ama sulayacağımız daha fazla alan var. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden 12 adet sulama tesisi ile 772 bin 130 dekar münbit araziyi daha sulamaya açacağız. Adana’nın bir başka probleminin de sel ve taşkınlar olduğunu açıklayan Aydın, “Bu kapsamda Adana’da 56 adet taşkın koruma tesisi inşa ederek; Adana şehir merkezi ve 90 adet meskun mahal ve 2 bin 642 dekar alanı taşkınlardan koruduk 3 adet taşkın koruma tesisinin de inşaatları devam etmektedir. Bunlarla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre son yılların en yoğun yağışını çok kısa bir sürede alan ve 2019 yılı sonunda bir taşkın felaketi yaşayan Adana’ya anında müdahale ile felaketin daha da büyümesini engelledik. Bu kapsamda DSİ olarak 30 iş makinesi, 5 pompa ve 60 personelle gece gündüz demeden taşkına müdahale ettik. Konu ile ilgili gerekli tedbirleri almak ve incelemelerde bulunmak üzere bizzat geldiğim Adana’da da belirttiğim gibi DSİ olarak yaraları sarmak adına Adana’mızın yanında yer aldık” dedi.

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