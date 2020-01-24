DSİ Kırklareli’de 3 baraj ve gölet inşa etti

Devlet Su İşleri Genel Müdürü (DSİ) Mevlüt Aydın, Kırklareli iline ve ilçelerine son 17 yılda 3 baraj ve 4 gölet inşa ettiğini açıkladı.

Kırklareli’nde son 17 yılda DSİ tarafından çok önemli yatırımlar yapıldığının altını çizen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın yaptığı yazılı açıklamada, “Kırklareli ilimizde son 17 yılda 3 baraj 4 Gölet inşa ederek vatandaşın hizmetine sunduk” dedi.

29.8 bin dekar suyla buluştu

Aydın, “Su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Kırklareli’nde kalkınmayı hızlandıracak Çayırdere Barajı ile 29 bin 830 dekar arazi sulu tarıma kavuşturulmuştur. Tamamladığımız diğer iki baraj ise 2009 yılında Vize Sergen ve 2017 yılında Pınarhisar Kurudere Barajları ile toplam 6.830 dekar saha sulamaya hazır hale getirilmiştir. Yine 2005 yılında Merkez Dolhan Göleti, 2005 yılında Lüleburgaz Turgutbey Göleti, 2019 yılında Kofçaz 1 Göleti tamamlanarak hizmete alınmıştır.Bununla birlikte su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Kırklareli’nde kalkınmayı hızlandıracak, İl’de sulamayı ve ziraatı geliştirecek 4 baraj ve 1 göletin daha inşaatına devam ediyoruz” dedi.