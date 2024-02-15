YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. DSİ, Kırklareli'ndeki rezervuarları dolu iki göletin kontrolsüz akacağı uyarısında bulundu:

DSİ, Kırklareli'ndeki rezervuarları dolu iki göletin kontrolsüz akacağı uyarısında bulundu:

AA AA
15.02.2024 15:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSİ, Vize ve Kofçaz ilçelerindeki iki göletin dolu olması nedeniyle suyun dere yatağından kontrolsüz akacağı uyarısında bulunarak tedbirli olunmasını istedi.

DSİ Kırklareli 112 Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vize ilçesindeki Sergen Göleti ile Kofçaz ilçesindeki Kofçaz-1 Göleti rezervuarlarının dolu olduğu belirtildi.

Göletlerin dere yatağından kontrolsüz akacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vize ilçemizde bulunan Sergen Göleti ve Kofçaz ilçemizde bulunan Kofçaz-1 Göletleri dolmuş olup dolusavak kontrolsüz olarak çalışmaktadır. İlgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almış bulunmaktadır. Suyun dere yatağından tahliye olacağı göz önünde bulundurularak can ve mal kaybına uğranılmaması için vatandaşlarımızın daha dikkatli olmaları, herhangi bir olumsuzluk halinde 112 Acil Çağrı Merkezi numarasına ve aynı zamanda doğrudan İl AFAD'a ivedilikle ulaşmaları önemle rica olunur."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin limandaki son görüntüsü ortaya çıktıMarmara Denizi'nde batan kargo gemisinin limandaki son görüntüsü ortaya çıktı
Dalgalar mendireği aştıDalgalar mendireği aştı
Kestel Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı maaş 34 bin 100 liraKestel Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı maaş 34 bin 100 lira
Anahtar Kelimeler:
devlet su işleri

Kırklareli Namaz Vakitleri 16 Şubat Cuma

İmsak
06:33
Sabah
07:59
Öğle
13:30
İkindi
16:22
Akşam
18:51
Yatsı
20:12

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Cuma

Damla eczanesi
Merkez
Serap eczanesi
Babaeski
Basak eczanesi
Demirkoy
Can eczanesi
Luleburgaz
Arzu eczanesi
Luleburgaz
Nergiz eczanesi
Babaeski
Sibel eczanesi
Luleburgaz
Tümünü Göster
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.