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DSİ şehirleri su ile birbirine bağlıyor

18.01.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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Osmaniye’de çalışmaları devam eden “AS0-BSO İsale Kanalları Yükseltilmesi” çalışması taşkın ve boğulma vakalarını önleyecek.

Osmaniye’de çalışmaları devam eden “AS0-BSO İsale Kanalları Yükseltilmesi” çalışması taşkın ve boğulma vakalarını önleyecek. Projeyle Adana’daki tarım arazilerine de sulama suyu sağlanacak.
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı açıklamada, Osmaniye’de yapımı devam eden “AS0-BS0 İsale Kanalları Yükseltilmesi” işinde 36 bin 71 metrelik kısımda kanal yükseltme, 7 bin 585 metrelik kısmında ise korkuluk demontaj ve montaj çalışması yapıldığını, çalışmaların devam ettiğini belirtti. Yıldız, bu proje ile 78 bin 260 dekar sahayı sulayacak olan “Adana Misis 2. Merhale Cazibe Sulaması” işinin su ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanacağını kaydetti.
Projenin ayrıntılarına da dikkat çeken Yıldız, şunları kaydetti:
“Adana’da hayata geçirdiğimiz ve 2020 yılında hizmete almış olduğumuz “Misis 2. Merhale Cazibe Sulaması” ile 8 köydeki 78 bin 260 dekar zirai arazinin sulanması sağlanmıştır. Şimdi bu sulama projesine daha fazla su sağlayabilmek için Osmaniye’de inşaat çalışmalarını devam ettirdiğimiz bir projemizin daha sonuna yaklaştık. AS0 - BSO İsale Kanalları Yükseltilmesi işimiz çalışmaların daha hızlı ilerleyebilmesi adına iki kısımda aynı anda ilerlemiştir. Bu kapsamda, “AS0-BS0 İsale Kanalları Yükseltilmesi İşi” nin fiziki gerçekleşmesi yüzde 99 seviyelerinde olup 2021 yılı başında bitirilmesi hedeflenmektedir. AS0-BS0 İsale Kanalları Yükseltilmesi 2. Kısım işi ise yüzde 61 seviyelerinde olup çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Bu kanalların yükseltilmesiyle aynı zamanda Osmaniye’de taşkın riski azaltılmakta ve korkuluk sistemi ile özellikle yaz aylarında yörede sıkça meydana gelen boğulma vakalarının da önüne geçilmesi hedeflenmektedir.”

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Osmaniye Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:15
Sabah
07:39
Öğle
12:50
İkindi
15:29
Akşam
17:51
Yatsı
19:10

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

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