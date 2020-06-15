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DSİ, toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçiye güç katıyor

KONYA HABERLERİ  | 15.06.2020 11:37 | Son Güncelleme

Konya’nın Altınekin ilçesinde 247 bin 80 dekar alanda yürütülen toplulaştırma çalışmalarında sona gelindi.Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, çiftçilerin kazancını artırmak ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla çalışmaya devam ediyor.

Konya’nın Altınekin ilçesinde 247 bin 80 dekar alanda yürütülen toplulaştırma çalışmalarında sona gelindi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, çiftçilerin kazancını artırmak ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla çalışmaya devam ediyor. DSİ’den yapılan açıklamada, toprak ve suyun yeniden üretilemeyen, vazgeçilmez öneme sahip kısıtlı doğal kaynaklar olduğu hatırlatılarak, “DSİ, insanı ve toprağı suyla buluştururken, artan nüfus baskısının toprak ve su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için de yurt çapında faaliyetler yürütmektedir. DSİ, suyun depolanması, kanallar vasıtasıyla taşınması, içme suyu ve sulama tesislerinin inşa edilmesinin yanı sıra çok parçalı ve tarımsal altyapısı yetersiz parsellerin toplulaştırılarak yeniden düzenlenmesi ve kullanılamayan alanların tarıma kazandırılması için de projeler üretmekte ve yaptığı çalışmalarla ülke insanının yaşam standardını yükseltmektedir. Bu kapsamda, ülke tarımında söz sahibi olan ve tahıl ambarı olarak bilenen Konya’da da toplulaştırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Yürütülen onlarca toplulaştırma çalışmalarından biri olan Konya 11. Kısım Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesinde sona gelindi. Altınekin ilçesine bağlı Akçaşar, Borukkuyu, Hacınuman, Koçaş, Koçyaka ve Yenikuyu mahallelerinde toplam 247 bin 80 dekar alanda yürütülen toplulaştırma çalışmasında tapu tescil işlemlerinin bir kısmı tamamlandı. Toplam 350 kilometre tarla içi yol inşa edildi. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde tüm tescil işlemlerinin bitirilmesi planlanıyor” denildi.

“Toplulaştırma çalışmalarında Konya’nın yeri farklı”
Toplulaştırma çalışmalarında Konya’nın farklı bir yeri olduğunu, ülkemizdeki ilk toplulaştırma çalışmalarının 1961 yılında Konya ilinde başladığını ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Toplulaştırma çalışmaları ülke tarımı için, düşünüldüğünden büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmalarla parseller büyütülür, her parsel yola ve suya kavuşur. Kamu yatırımı ve sulama yatırımı maliyetleri düşer. Modern sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Ulaşım maliyetleri azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Aslına bakılırsa toplulaştırma çalışmalarıyla çiftçinin üretim konforu artar. Maliyetlerdeki azalma ve verimdeki artış sayesinde çiftçinin geliri yükselir” dedi.
Yıldız, “Konya Ovası Projesi ile Konya Kapalı Havzasına farklı havzalardan su temin etmeye başladık. Devam eden projelerin tamamlanmasıyla temin edilen su miktarını daha da artıracağız. Sulama şebekesinin modernize edilmesini sağlamak ve arazi toplulaştırma çalışmalarını tamamlamak zorundayız. Konya’da bütünleşik ve sürdürülebilir bir su ve toprak yönetimi anlayışıyla maksimum faydayı sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
Genel Müdür Yıldız, “DSİ olarak ülkemizin suyuna da toprağına da sahip çıkıyoruz. Bu projelerin hayata geçmesinde en büyük destekçimiz Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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