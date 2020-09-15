DSİ'den "İstanbul'da su sıkıntısı yaşanmayacak" açıklaması:

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, İstanbul'a verilen içme ve kullanma suyu miktarının 14 Eylül'de 3 milyon 149 bin metreküp civarında olduğunu ve bu rakamın kent için pik noktalarda bulunduğunu bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamada, son günlerde İstanbul'daki içme suyu barajlarında su sıkıntısı yaşanabileceği yönünde haberler yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, bu haberlere ilişkin değerlendirmede bulunulmasının gerekli görüldüğü belirtilerek, "İstanbul'a verilen içme ve kullanma suyu miktarı 14 Eylül'de 3 milyon 149 bin metreküp civarında olup, bu rakam İstanbul ilimiz için pik noktalardadır. Bu rakam dikkate alınarak günlük tüketimin bu şekilde devam ettiği düşünüldüğünde dahi mevcut doluluk oranları, İstanbul ilimizin içme ve kullanma suyu ihtiyacını hiç su geliri olmasa bile 120 gün karşılayabilecek seviyededir." bilgisi verildi.

- "Yakın gelecekte sıkıntı beklenmiyor"

Olası yağışlar da dikkate alındığında yakın gelecekte İstanbul'da içme ve kullanma suyu sıkıntısı yaşanmasının beklenmediği vurgulanan açıklamada, uzun vadede de bir su sıkıntısı yaşanmaması için DSİ'nin çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.