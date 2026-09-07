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Serhat Mustafa Kılıç'a son veda: Özlem Esmergül'ün gözyaşları...

"Seksenler" dizisiyle hafızalara kazınan Serhat Mustafa Kılıç hayatını kaybetti. Ani vefatıyla herkesi yasa boğan ünlü oyuncu için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenleniyor. Cenazesi salona getirilen Serhat Kılıç'ın sevgilisinin gözyaşları kameralara yansıdı.

Serhat Mustafa Kılıç'a son veda: Özlem Esmergül'ün gözyaşları...

“Seksenler” dizisiyle hafızalara kazınan ve kariyeri boyunca birçok projede rol alan Serhat Kılıç'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.

Serhat Mustafa Kılıç a son veda: Özlem Esmergül ün gözyaşları... 1

Evinde ölü bulunan Serhat Kılıç için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenleniyor. Ertan Saban, Ahmet Mümtaz Taylan, Necmi Yapıcı, Alina Boz, Özge Özder, Ertuğrul Postoğlu, Melisa Döngel, Ayça Bingöl gibi ünlü isimler törendeydi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ünlü isimlerin akın ettiği törende Kılıç'ın 8 yıllık sevgilisi Özlem Esmergül'ün gözyaşları yürekleri dağladı.

Serhat Mustafa Kılıç a son veda: Özlem Esmergül ün gözyaşları... 2

Özlem Esmergül tabutun arkasında yer alırken, gözyaşlarını tutamadı ve yürümekte de zorlandı.
Serhat Mustafa Kılıç a son veda: Özlem Esmergül ün gözyaşları... 3

"GELDİK AŞKIM, SAHNEDEYİZ"

Esmergül ağlayarak "Geldik annem, aşkım, sahnedeyiz" dedi.

Ayça Bingöl, Serhat Kılıç'ın anma töreninde "Çok üzgünüm ve şaşkınım. Çok genç yaşta çok sevdiğimiz ve çok yetenekli bir arkadaşımızı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Serhat Mustafa Kılıç a son veda: Özlem Esmergül ün gözyaşları... 4

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Serhat Kılıç
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