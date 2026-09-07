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Sporting Lizbon'un tarihini değiştiren hoca: Okan Buruk!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yıllar önce Başakşehir'in başında Sporting'i eleyerek Portekiz ekibinin teknik direktör değişikliğine gitmesine neden olmuştu. Buruk, çarşamba günü Galatasaray'ın başında Sporting karşısına çıkacak.

Sporting Lizbon'un tarihini değiştiren hoca: Okan Buruk!
Burak Kavuncu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Sporting arasındaki geçmişte yaşananlar, çarşamba günkü mücadele öncesinde yeniden gündeme geldi. Portekiz basınından Tribuna Expresso, Buruk'un yıllar önce Sporting karşısında aldığı sonucun kulübün geleceğini dolaylı olarak etkilediğine dikkat çekti.

BURUK, SPORTING'İ BAŞAKŞEHİR'LE ELEMİŞTİ

Sporting Lizbon un tarihini değiştiren hoca: Okan Buruk! 1

Okan Buruk, Başakşehir'in başında görev yaptığı dönemde Sporting ile Avrupa'da karşı karşıya geldi. İstanbul'daki rövanş mücadelesinde rakibini 4-1 mağlup eden Başakşehir, Portekiz temsilcisini turnuvanın dışına itti.

Bu sonuç Sporting cephesinde önemli bir değişimin başlangıcı oldu.

SPORTING'DE TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİ

Sporting Lizbon un tarihini değiştiren hoca: Okan Buruk! 2

Başakşehir karşısında alınan ağır yenilginin ardından Sporting'de teknik direktör Jorge Silas ile yollar ayrıldı. Portekiz ekibi, Silas'ın yerine Braga'dan Ruben Amorim'i takımın başına getirdi.

Amorim'in göreve gelmesiyle birlikte Sporting'in tarihinde yeni bir dönem başladı.

AMORIM DÖNEMİNDE YENİ BİR SPORTING

Sporting Lizbon un tarihini değiştiren hoca: Okan Buruk! 3

Ruben Amorim yönetiminde Sporting önemli bir çıkış yakaladı. Portekiz ekibi, 19 yıl aradan sonra lig şampiyonluğuna ulaşırken Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak yer alan ve genç yeteneklerini yüksek bonservis bedelleriyle Avrupa'nın önemli kulüplerine gönderen bir yapıya dönüştü.

Bu nedenle Portekiz basını, Okan Buruk'un yıllar önce aldığı galibiyetin Sporting'in geleceğine dolaylı şekilde etki ettiğini vurguladı.

KADERLERİ YILLAR SONRA YENİDEN KESİŞİYOR

Sporting Lizbon un tarihini değiştiren hoca: Okan Buruk! 4

Sporting, çarşamba günü belki de kulübün kaderini dolaylı olarak değiştiren Okan Buruk ile bu kez Galatasaray Teknik Direktörü olarak karşılaşacak.

Buruk'un Sporting'e karşı geçmişte elde ettiği galibiyet, iki takım arasındaki yeni mücadele öncesinde Portekiz basınının da dikkat çektiği detaylardan biri oldu.

GALATASARAY'DA HEDEF KÖTÜ BAŞLANGICI TEKRARLAMAMAK

Sporting Lizbon un tarihini değiştiren hoca: Okan Buruk! 5

Galatasaray cephesinde ise Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon yaşanan kötü başlangıcın tekrarlanmaması için çalışmalar sürüyor.

Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Frankfurt deplasmanında aldığı ağır yenilginin ardından Avrupa serüvenine istediği başlangıcı yapamamıştı. Buna rağmen Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta 5-1 mağlup olmasına karşın son 16 turuna kalmayı başaran Galatasaray, bu sezon aynı seviyeye ulaşmayı ve daha ileri gitmeyi hedefliyor.

OKAN BURUK'TAN OYUNCULARINA MESAJ

Sporting Lizbon un tarihini değiştiren hoca: Okan Buruk! 6

Okan Buruk'un Kemerburgaz'daki çalışmalarda oyuncularına zorlu fikstür konusunda uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Deneyimli teknik adamın, "Zor fikstürümüz var ama biz de iyi takımız. Her puan, her gol çok önemli. Sporting deplasmanında alacağımız iyi bir sonuç, Avrupa hedefimiz için moral olacaktır" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

BASIN TOPLANTISININ SAATİ BELLİ OLDU

Sporting Lizbon un tarihini değiştiren hoca: Okan Buruk! 7

Öte yandan Galatasaray'da Sporting maçı öncesi basın toplantısının programı da belli oldu.

Okan Buruk ve sarı-kırmızılı takımdan bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı, salı günü saat 20.30'da Jose Alvalade Stadı'nda gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Sporting Lizbon galatasaray
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