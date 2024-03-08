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DSİ’den son 21 yılda Bolu’ya 7 milyar 8 milyon liralık yatırım

İHA İHA
08.03.2024 13:42
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, son 21 yılda Bolu’ya 7 milyar 8 milyon liralık yatırım yapıldığını açıkladı.

DSİ’den son 21 yılda Bolu’ya 7 milyar 8 milyon liralık yatırım

Yapımı devam eden barajlara ilişkin açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Bu barajların tamamlanmasıyla 14 bin 835 hektar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, son 21 yılda Bolu’da yapılan yatırımları açıkladı. Bolu’da 8 bin 340 dekar araziyi suyla buluşturduklarını ifade eden DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 21 yılda Bolu’da inşa ettiğimiz 2 sulama tesisi ile 8 bin 340 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık" diye konuştu.

"BOLU’MUZA 3 BARAJ VE 1 GÖLET KAZANDIRDIK"

Bolu topraklarının tarımsal üretim potansiyeliyle Türkiye’de önem arz ettiğini söyleyen Mehmet Akif Balta, "Bolu’da refah düzeyinin artması için son 21 yılda 61 tesis ile 7 milyar 8 milyon TL yatırım yaptık. Bolu’da son 21 yılda 3 baraj ve 1 gölet inşa ettik" şeklinde konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZI VE TOPRAĞIMIZI GÜVENCE ALTINA ALIYORUZ"

Bolulu çiftçilerin tarımsal arazilerini özveriyle değerlendirdiklerini de vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Bolu’nun su kaynaklarını değerlendirmek için yeni barajlar inşa ediyoruz. Şu anda 1 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanmasıyla 14 bin 835 hektar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Bolu’da taşkın riskini azaltmak için son 21 yılda tamamlanan 44 taşkın koruma tesisi ile Bolu şehir merkezinde 46 yerleşim yeri ve bin 350 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 5 taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Hayata geçirdiğimiz taşkın koruma tesisleriyle taşkın riskini azaltıyor, vatandaşlarımızı ve toprağımızı güvence altına alıyoruz" ifadelerini kullandı.

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