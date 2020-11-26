DSİ'den Süloğlu Barajı’nda Edirne'ye 1 yıl yetecek kadar su bulunduğu açıklaması

EDİRNE (AA) - DSİ, Süloğlu Barajı'nda Edirne'ye 1 yıl yetecek suyun bulunduğunu bildirdi.

Edirne Belediyesinin içme suyunun sağlandığı barajın değiştirilmesiyle ilgili "36 saatlik su kesintisi olacağı" yönündeki değerlendirmesi sonrası DSİ Genel Müdürlüğü Basın Müşavirliği açıklama yaptı.

Müşavirlik açıklamasında, kentin içme suyu ihtiyacının Süloğlu Barajı’ndan karşılandığı, Edirne Belediyesinin sudaki mangan miktarının fazla olduğu ve bunun da arıtma maliyetini arttırdığını belirterek, şehre Kayalıköy Barajı’ndan içmesuyu vermeye başladığı hatırlatıldı.

Kırklareli'ndeki Kayalıköy Barajı’nın içme suyu yanında sulamaya da hizmet etmesi ve bu yılın kurak geçmesi nedeniyle barajda su seviyesinin su alma bacasına kadar düştüğünün altı çizildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sebeple şehrin içme suyu sıkıntısı çekmemesi adına Süloğlu Barajı ile diğer barajda bulunan yaklaşık 22 milyon metreküp suyun içme suyu olarak şehre verilmesine karar verilmiştir. Süloğlu İsale hattının AÇB borularında çok patlak olması nedeniyle Süloğlu Barajı’nın Kayalıköy Barajı isale hattına bağlanmasına ve burada bulunan 22 milyon metreküp suyun ortak isale hattına bağlanmasına karar verilmiştir.