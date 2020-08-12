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DSİ’den taşkın riskini azaltma çalışması

VAN HABERLERİ  | 12.08.2020 09:46 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 17.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğü, Van’a yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya ve taşkın sonrası gerekli çalışmayı yapmaya devam ediyor.
Açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Van ilinin genelinde son günlerde zaman zaman yağan aşırı yağışların ani taşkınlara neden olduğu ve bunun neticesinde meydana gelen taşkınların oluşturduğu zararları bertaraf etmek için yaşanan bu ani taşkınlara hızlı, doğru ve koordineli bir şekilde müdahale edildiğini, yaşanan taşkın zararlarını bertaraf etmek için gerekli makineli çalışmaların yürütüldüğünü belirterek, yaşanan taşkınların yerleşim birimlerine zarar vermemesi içinde kalıcı tedbirlerle ilgili çalışmaların başlatıldığını söyledi. Genel Müdür Yıldız, “Ayrıca gerek Van şehir merkezinde gerekse ilçe ve mahallelerde taşkın riskini asgariye indirmek için makineli çalışma yapılmış olup, taşkın tedbirleri alınan bu alanlarda önemli bir taşkın olayı vuku bulmadı. Bu kapsamda çalışmalar devam etmekte olup Van Erçek-Memedik Deresi’nin ıslahı kapsamında yapılan toplu makineli çalışma faaliyetleri kapsamında Erçek sınırları dâhilinde yaklaşık 15,6 kilometre uzunluğunda dere tanzimi, 168 bin metreküp taş tahkimatı, 570 bin metreküp kazı ve 1 milyon 680 bin metreküp taşıma planlanmış olup çalışmalar devam etmektedir” dedi.

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