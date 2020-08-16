DSİ’nin taşkın önleme çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Adana’da tarım arazilerine zarar veren taşkınların önlenmesi adına yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Adana’da tarım arazilerine zarar veren taşkınları önlemek için seferber oldu. Çukurova’da tarım arazilerinin olumsuz etkilenmesi üzerine harekete geçen DSİ, Adana’da 56 adet taşkın koruma tesisi inşa ederek şehir merkezi ve 90 adet meskûn mahalli taşkınlara karşı korumaya aldı, 3 adet taşkın koruma tesisi inşaatı da devam ediyor.

AK Parti Adana Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Abdullah Doğru, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz ve beraberindeki heyet ile birlikte, taşkınların önlenmesi adına yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Burada konuşan Abdullah Doğru, “Devletin imkanları Adana’mız için seferber edildi. Hükümetimiz kararlı bir şekilde öngörüler doğrultusunda, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına azamî gayreti gösteriyor. Aşağı Seyhan Ovası Sulama Sahasındaki toplam 1 milyon 552 bin 520 dekar tarım arazisinde ve Adana Yüreğir, Seyhan İlçelerinde taşkın riskini önlemek adına 64 adet iş makinesi, araç ve ekipman ile 88 çalışan görevlendirildi. Böylesine büyük hizmetlerin bölgemize ulaştırılmasının öncüsü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a Adana’mız adına şükranlarımı sunuyor, çalışmalarından dolayı Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli ve DSİ Genel Müdürümüz Kaya Yıldız’a teşekkür ediyoruz” dedi.

