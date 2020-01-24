DSİ’nin Tekirdağ yatırımları

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Tekirdağ ve ilçelerine yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Tekirdağ’da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. Tekirdağ’a son 17 yılda DSİ tarafından devasa yatırımlar yapıldığının altını çizen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Tekirdağ ilimizde son 17 yılda 2 baraj 4 Gölet inşa ederek vatandaşın hizmetine sunduk. Tekirdağ’ın içme suyu problemini çözmek için Naipköy Barajını inşa ettik. 57 metre yüksekliğindeki bu barajı 2016 yılında hizmete aldık. 2017 yılında ise 38 kilometre uzunluğunda içme suyu isale hattı ile günlük kapasitesi 30 bin metreküp olan içme suyu arıtma tesisini inşa ederek Tekirdağ’ın 2045 yılına kadar ihtiyacı olan menba kalitesinde içme suyunu temin ettik. 2017 yılında inşaatı tamamlanan Saray Ayvacık Göleti ile Saray İlçesinin içme suyu problemi çözülecektir. 2020 Yılının ilk yarısında yapımını ihale edeceğimiz İsale Hattı ve Arıtma Tesislerinin tamamlanmasıyla ilçe halkına yılda 5 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlanmış olacaktır. Hizmete alınan diğer önemli barajlardan biri de Ferhadanlı Barajı’dır. 2017 yılında hizmete aldığımız bu barajlarla sulamaya büyük katkı sağlanacaktır. Ferhadanlı Barajı Sulamasının tamamlanması ile 4 bin 950 dekar mümbit arazi sulanacaktır. Bununla birlikte su kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz. Tekirdağ’da kalkınmayı hızlandıracak, İl’de sulamayı ve ziraatı geliştirecek 4 gölet daha inşa ediyoruz. İnşaatı devam eden göletlerin tamamlanmasıyla toplam 10,63 milyon metreküp suyun depolanması sağlanarak 25 bin 340 dekar arazi sulanacaktır. Tekirdağ İl Merkezinin ihtiyacı olan içme suyu meselesini de çözeceğiz. Planlama ve Proje çalışmalarını tamamladığımız Dedecik, İnecik-1 ve İnecik-2 Barajlarının yapım ihalelerini hızla yapacak ve inşaatlarında önemli gelişmeler sağlamayı planlıyoruz. Böylece Tekirdağ’da yaşayan halkımızın yıllık 19,14 milyon metreküp içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır” dedi.

“Tekirdağ’ın mümbit topraklarını suya kavuşturduk”

Tekirdağ deyince akla bereketli topraklar geldiğini ifade eden Genel Müdür Aydın, “Biz de bu bereketli topraklara bereket katmak için 6 çok önemli sulama tesisleri inşa ettik. Son 17 yılda inşa ettiğimiz sulama tesisleriyle 21 bin 850 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 11 milyon TL ilave zirai gelir sağladık. Sulamaya açtığımız bu alan çok önemli ama sulayacağımız daha fazla alan var” diyerek Şu anda inşaat çalışmaları devam eden 6 sulama tesisi projesi ile 25 bin 340 dekar münbit arazinin daha sulamaya açılacağını belirtti.

“Atıksu arıtma tesislerini inşa ettik”

Aydın, “Bununla birlikte Ergene Havzası’nda son teknolojiye sahip 12 ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi ve 2 tane kollektör hattı inşa ettik ve hepsini hizmete aldık. Bu 12 ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinden 6 tanesi, kollektör hatlarından 1 tanesi Tekirdağ’dadır. Bu tesisler Hayrabolu, Malkara, Muratlı, Saray, Çorlu ve Çerkezköy ileri biyolojik atıksu arıtma tesisleri ve Çorlu Kollektör Hattı’dır” dedi.

"Taşkın koruma tesisleriyle halkımızı ve toprağımızı koruduk"

Tekirdağ’da bir başka probleminin de sel ve taşkınlar olduğunu açıklayan Aydın, Bu kapsamda Tekirdağ’da 57 adet taşkın koruma tesisi inşa ederek; 36 meskûn mahal ve 61 bin 730 dekar alanı taşkınlardan koruduklarını, 19 adet taşkın koruma tesisinin de inşaatları devam ettiğini ifade etti.

