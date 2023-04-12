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DSP Genel Başkan Yardımcısı Özbilge son yolculuğuna uğurlandı

12.04.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'dan ailesiyle gittiği İstanbul'da 60 yaşında hayatını kaybeden DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge'nin cenazesi toprağa verildi.

Özbilge için Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, Şehabettin Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Ahmet Murat Özbilge'nin eşi Elvan Özbilge ve yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Özbilge'nin naaşı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP Bursa milletvekilleri Erkan Aydın ve Yüksel Özkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'nda defnedildi.

DSP Genel Başkanı Aksakal, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, Özbilge'ye Allah'tan rahmet dileyerek, "Çok ani ve beklenmedik bir hadiseyle karşılaştık. Hepimiz yıkıldık açıkçası. 'Allah sıralı ölüm versin' denilir. Murat kardeşimize yakışmadı hiç. Öyle bir zamanlamada oldu, ne söyleyebileceğimi bilemiyorum. Allah mekanını cennet eylesin." diye konuştu.

Ailesiyle alışveriş için İstanbul Güngören'de bulunan Ahmet Murat Özbilge, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Kasım Sokak'taki otoparkta bıraktığı aracının yanına gitmişti. Kendisinden bir süre haber alamayınca otoparka gelen yakınları, Özbilge'yi aracında hareketsiz halde bulmuştu. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Özbilge'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Özbilge'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.

Ahmet Murat Özbilge, 31 Mart 2019'da yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde, partisinden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu.

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