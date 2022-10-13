YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. DSP Genel Başkanı Aksakal, basın toplantısı düzenledi:

DSP Genel Başkanı Aksakal, basın toplantısı düzenledi:

13.10.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İktidarı oluşturan Cumhur İttifakı karşısında alternatif olarak dayatılan Millet İttifakı'nın bu yılın başından beri sürdürülen istikşafi görüşmelerinden bir türlü sonuç alınamıyor"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "İktidarı oluşturan Cumhur İttifakı karşısında alternatif olarak dayatılan Millet İttifakı'nın bu yılın başından beri sürdürülen istikşafi görüşmelerinden bir türlü sonuç alınamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

Bir ülkenin bağımsızlığının güvencesinin ekonomik yönden güçlü olmasına bağlı olduğunu belirten Aksakal, hükümetin ekonomi politikasını eleştirdi.

Önder Aksakal, "Bir ülke ekonomisinde zaman zaman iniş çıkışlar olur, enflasyon artar eksilir, kur hareketlenmeleri yaşanır, hayat pahalılığı hissedilir bunlar normal şeylerdir. Fakat akaryakıt fiyatları 4 gün üst üste değişir mi?" dedi.

Türkiye'nin, tarihinin en yoğun emperyalist kuşatması altında bazı kararları almaya zorlandığını savunan Aksakal, Rusya-Ukrayna savaşının bölgesel bir felakete yol açmaması doğrultusunda yürütülen Türkiye dış politikasının önemli olduğunu söyledi.

"Bu misyonumuzu ve gücümüzü ekonomik ve uluslararası siyaset zemininde mutlak surette lehimize kullanmamız gerekir" diyen Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin de bu açıdan önem arz ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında, KKTC'nin başta dost ve kardeş ülkeler olmak üzere, tüm müttefiklerce tanınmasına yönelik çağrısını yerinde gördüğünü söyleyen Aksakal, Türkiye'nin müttefiki olan ABD'nin KKTC'yi tanımasına yönelik stratejilerin yoğunlaştırılması gerektiğini dile getirdi.

- "Toplumu ikna edecek bir güç oluşumu ihtimali her geçen gün zayıflıyor"

2023'te yapılacak genel seçime değinen Aksakal, Türkiye'nin sistematik bir şekilde iki partili siyasi yapıya doğru dönüştürülmeye çalışıldığını savundu.

Aksakal, "İktidarı oluşturan Cumhur İttifakı karşısında alternatif olarak dayatılan Millet İttifakı'nın bu yılın başından beri sürdürülen istikşafi görüşmelerinden bir türlü sonuç alınamıyor. Bir masa etrafında toplanan siyasi partilerin geleceğe dair halka yönelik söylemlerine, öncelikle birbirlerinin ciddi itirazlarını da göz önüne alırsak toplumu ikna edecek bir güç oluşumu ihtimali her geçen gün zayıflıyor." diye konuştu.

DSP Genel Başkanı Aksakal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yönelik teklifini de "zamansız, gereksiz ve anlamsız" ifadeleriyle değerlendirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ampute Futbol Milli Takımı'ndan Ankara Şehir Hastanesi'ndeki hastalara moral ziyaretiAmpute Futbol Milli Takımı'ndan Ankara Şehir Hastanesi'ndeki hastalara moral ziyareti
İETT otobüsünün sürücüsü darbettiği yolcuyu araçtan indirdiİETT otobüsünün sürücüsü darbettiği yolcuyu araçtan indirdi
THY uçağı kabin ekibine saldıran yolcu nedeniyle Endonezya'ya acil indiTHY uçağı kabin ekibine saldıran yolcu nedeniyle Endonezya'ya acil indi

Ankara Namaz Vakitleri 13 Ekim Perşembe

İmsak
05:27
Sabah
06:50
Öğle
12:40
İkindi
15:48
Akşam
18:20
Yatsı
19:38
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Bu alışkanlığı hemen bırakın: Sizi hasta ediyor

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Ağrıyı keser, vücudu rahatlatır, iltihabı kurutur...

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Dolabınıza bir kâse pirinç koyarsanız ne olur? Hayatınızı değiştirecek...

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Gören herkes almak istiyor, bir kez kullanan elinden düşürmüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.