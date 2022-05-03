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DSP Genel Başkanı Aksakal, İzmir'de partililerle bayramlaştı

03.05.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSP Genel Başkanı Aksakal, İzmir'de partililerle bayramlaştı

İZMİR (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin İzmir İl Başkanlığında Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Aksakal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyledi.

Siyasi partilerin artık birbiriyle bayramlaşmaktan bile imtina ettiğini savunan Aksakal, Ramazan Bayramı'nda 18 parti ile bayramlaşan tek siyasi partinin ise DSP olduğunu öne sürdü.

Türkiye'nin anayasa değişikliğinden sonra bir ittifak tarafından yönetildiğini dile getiren Aksakal, şöyle devam etti:

"Topluma güven verebilecek, karşısında aynı güce erişebilecek bir meclis muhalefetini maalesef yaratamayan bir siyaset iklimiyle karşı karşıyayız. Bunu en kısa yoldan geri döndürmek zorundayız. DSP bu anlamda her türlü çalışmasını yerinde ve zamanında yapmış ve bu çalışmalarını gerek iktidar gerekse muhalefet partilerle paylaşmış, 2020 yılında iki önemli çalışmasını Cumhurbaşkanından parlamentodaki partilerine kadar hepsine götürmüş vermiş ve çözüm önerilerini ortaya koyabilmiş bir siyasi partidir. 36 yıllık geçmişi olan bir parti olarak biz sorumluluğumuzun bilincinde olduk, bundan sonra da devam edeceğiz."

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