DSP Genel Başkanı Aksakal'dan, 10 büyükelçinin açıklamasına ilişkin değerlendirme:

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 10 büyükelçinin açıklamasına ilişkin, "Bunların yaptıkları, Türkiye'nin iç işlerine doğrudan müdahaledir. Bir deneme atışı yapmışlardır. Bu deneme atışının neticelerini önümüzdeki yakın süreçte daha net bir biçimde göreceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır." dedi.

Aksakal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin dünyadaki emperyal sistem tarafından saldırıya uğradığını belirterek, "Bunu terör örgütleri eliyle yürütüyor, organize suç örgütleri eliyle yürütüyor, diplomatik mekanizmaları kullanarak yürütüyor, uluslararası kuruluşlar eliyle yürütüyor. Velhasıl gemiyi azıya almış saldırıyorlar." ifadesini kullandı.

Küresel egemen sistemin, ekonomideki zayıf noktaları kullanmak isteyeceğine işaret eden Aksakal, şunları kaydetti:

"Örneğin geçtiğimiz hafta içinde 10 ülkenin dışişleri bakanlarının organize bir şekilde, bunun altını çizerek söylüyorum. Organize bir şekilde Türkiye'ye ayar vermeye kalkışmaları bunlardan biridir. Hadsizliğin, küstahlığın dik alası olan bu hareket bir şekilde karşılıksız bırakılmamıştır. Bunların yaptıkları Türkiye'nin iç işlerine doğrudan müdahaledir. Bir deneme atışı yapmışlardır. Bu deneme atışının neticelerini önümüzdeki yakın süreçte daha net bir biçimde göreceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır."

Aksakal, Türkiye'nin Paris İklim Sözleşmesi'ne resmen taraf olmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, bu konuda sadece hükümet çalışmalarının yeterli olmayacağını, acil bir dizi başka önlemlerin de alınması gerektiğini söyledi.

DSP'nin iklim değişikliği ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini dile getiren Aksakal, "Ülkemizin ve halkımızın mal ve can güvenliğine büyük zararlar veren, Türkiye'nin ve dünyanın geleceğini karartan doğal felaketleri önlemek konusu, esasen zorlu bir sürece işaret etmekte ve uzun soluklu bir mücadeleyi gerekli kılmaktadır. Bu uzun soluklu mücadelede bütün kurum ve kuruluşların, kadınlar ve gençlerle birlikte halkımızın tümünün yer alması önemlidir." diye konuştu.

