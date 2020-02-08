YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

ANKARA HABERLERİ  | 08.02.2020 16:01 | Son Güncelleme

"1974 yılında yapılan Barış Harekatı ile özgürlüğü ve kimliği güvenceye kavuşan gerçek Kıbrıs Türklerinin lideri böyle biri olamaz. Derhal istifa etmesi en hayırlısı olur"

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, "Güney Kıbrıs ile anlaşma sağlanamadığı takdirde Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye tarafından yutulacağı" değerlendirmesinde bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı istifaya davet etti.

Aksakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sözleri sarf edebilen birinin öncelikle Türk olması ihtimali tartışmaya açıktır. 1974 yılında yapılan Barış Harekatı ile özgürlüğü ve kimliği güvenceye kavuşan gerçek Kıbrıs Türklerinin lideri böyle biri olamaz. Derhal istifa etmesi en hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecekKılıçdaroğlu, yarın Elazığ'daki deprem bölgesine gidecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal istifaya davet KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Büyükşehir, selin vurduğu Pozantı’da çalışmalara başladı

Büyükşehir, selin vurduğu Pozantı’da çalışmalara başladı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

Bakan Soylu, Elazığ merkezli deprem sonrası bölgeye giden yardımları anlattı:

Bakan Soylu, Elazığ merkezli deprem sonrası bölgeye giden yardımları anlattı:

İlçe Tarım Müdürü Altıntaş için veda yemeği

İlçe Tarım Müdürü Altıntaş için veda yemeği

Ankara Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
06:19
Sabah
07:44
Öğle
13:08
İkindi
15:55
Akşam
18:22
Yatsı
19:41

Ankara Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Çalış Eczanesi
Cankaya
Çakır Eczanesi
Cankaya
Edanur Eczanesi
Yenimahalle
Toprak Eczanesi
Yenimahalle
Altıağaç Eczanesi
Mamak
Kutlu Ozan Eczanesi
Mamak
Buket Yazan Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bayat ekmekten harika lezzetler

Bayat ekmekten harika lezzetler

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

Samanyolu Cemal Şaşmaz Liseleri'nden LYS Başarısı

Samanyolu Cemal Şaşmaz Liseleri'nden LYS Başarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.