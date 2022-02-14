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DSP'den "2022 bütçesi güncellensin" önerisi

14.02.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSP'den "2022 bütçesi güncellensin" önerisi

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin zaman geçirmeden güncellenmesini ve Ek Bütçe Kanunu'nun Meclis'e getirilmesini önerdi.

Aksakal, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Toplumsal yaşamı doğrudan etkileyen fiyat artışlarının etki gücünü azaltmaya yönelik "vergiden feragat yöntemi"nin ilk anda göreceli bir rahatlama hissi yaratacağını belirten Aksakal, bunun köklü bir çözüm olmayacağını savundu.

Aksakal, başta tarım sektörü olmak üzere üretimin çeşitlendirilmesinin ve desteklenmesinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını aktardı.

DSP Genel Başkanı Aksakal, şunları kaydetti:

"Önceki yılın kasım ayından bu yana yaşanan döviz kurlarındaki artışla birlikte gerçekleşen yüksek enflasyon ve fahiş zamlar karşısında daha o günden neredeyse yarı oranında açık vereceği öngörülen 2022 bütçesi, bugün vergi gelir kalemlerinde oluşacak eksilmelerle daha da büyük sıkıntıları beraberinde getirecektir.

Cumhurbaşkanı, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesini zaman geçirmeden güncellemeli ve Ek Bütçe Kanunu'nu Meclise getirmelidir. Aksi takdirde önümüzdeki süreçte başta maaş ödemeleri olmak üzere kamu harcamalarının karşılanmasında ciddi boyutlarda zafiyet kaçınılmazdır."

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